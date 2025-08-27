Le ayuda como voluntario en la Dana y meses después viaja hasta Guipúzcoa para darle las gracias: "Nos dieron vida"
Es la 'Historia del Día' que nos trae María José Navarro este miércoles 27 de agosto
La DANA del pasado octubre sigue dejando historias tristes, pero también alegres y emotivas. Esta es la historia del reencuentro de Toni con el voluntario de Euskadi que tanto le ayudó cuando la riada arrasó Paiporta. Solo sabía que se llamaba Iñaki y que vivía en un pueblo de Gipuzkoa.
Toni solo tenía una misión este verano, encontrar a Iñaki y poder agradecerle. Empezó a hacer llamadas a los bares del pequeño pueblo de Berastegi para dar con Iñaki.
Tras muchas llamadas, logró contactar con su hijo y se puso manos a la obra, "Venía a darte las gracias, solo tenía un pueblo y una foto".
Toni Romano deseaba darle las gracias, porque estuvo de voluntario muchos días, en el barro. Viajó desde Paiporta en coche, hasta Berastegi hace unos días, y ahí pudo darle un abrazo a Iñaki Apezetxea,"Gracias por el calor y echar un cable, por hacerlo con personas que no conocía".
Y al verse, Toni le dio una placa conmemorativa con la Senyera y la Ikurriña, junto a su nombre: "En nombre de toda valencia y todo Paiporta".
La Dana
El pasado 29 de octubre, la Comunidad Valenciana sufrió una de las peores inundaciones recientes en España debido a la DANA. En pocas horas se registraron lluvias históricas, provocando desbordamientos de ríos y barrancos, como el del Poyo, e inundando barrios y carreteras en varias comarcas.
El desastre causó más de 230 muertos, miles de personas afectadas y graves daños en viviendas e infraestructuras, como fue la de Toni. Además, la gestión de las alertas sigue siendo tema de conversación por llegar tarde y generar confusión.
Hoy en día muchos pueblos siguen recuperándose de lo ocurrido, e historias como estas demuestran el poder de ayuda de las personas en situaciones extremas, cuando los políticos no se hacen su deber.