COPE
Podcasts
La historia del día
La historia del día

Le ayuda como voluntario en la Dana y meses después viaja hasta Guipúzcoa para darle las gracias: "Nos dieron vida"

Es la 'Historia del Día' que nos trae María José Navarro este miércoles 27 de agosto

Iñaki y Toni cenando una noche de la DANA.
00:00
Descargar

Historia del día

Geanpiero Bombaci

Publicado el

2 min lectura

Descargar

La DANA del pasado octubre sigue dejando historias tristes, pero también alegres y emotivas. Esta es la historia del reencuentro de Toni con el voluntario de Euskadi que tanto le ayudó cuando la riada arrasó Paiporta. Solo sabía que se llamaba Iñaki y que vivía en un pueblo de Gipuzkoa

Te puede interesar

Toni solo tenía una misión este verano, encontrar a Iñaki y poder agradecerle. Empezó a hacer llamadas a los bares del pequeño pueblo de Berastegi para dar con Iñaki. 

Tras muchas llamadas, logró contactar con su hijo y se puso manos a la obra, "Venía a darte las gracias, solo tenía un pueblo y una foto".

Toni Romano deseaba darle las gracias, porque estuvo de voluntario muchos días, en el barro. Viajó desde Paiporta en coche, hasta Berastegi hace unos días, y ahí pudo darle un abrazo a Iñaki Apezetxea,"Gracias por el calor y echar un cable, por hacerlo con personas que no conocía".

Y al verse, Toni le dio una placa conmemorativa con la Senyera y la  Ikurriña, junto a su nombre: "En nombre de toda valencia y todo Paiporta".

La Dana

 El pasado 29 de octubre, la Comunidad Valenciana sufrió una de las peores inundaciones recientes en España debido a la DANA. En pocas horas se registraron lluvias históricas, provocando desbordamientos de ríos y barrancos, como el del Poyo, e inundando barrios y carreteras en varias comarcas.

Una máquina escavadora retira los vehículos amontonados en una calle de Alfafar (Valencia)

EFE

Una máquina escavadora retira los vehículos amontonados en una calle de Alfafar (Valencia)

 El desastre causó más de 230 muertos, miles de personas afectadas y graves daños en viviendas e infraestructuras, como fue la de Toni. Además, la gestión de las alertas sigue siendo tema de conversación por llegar tarde y generar confusión.

Hoy en día muchos pueblos siguen recuperándose de lo ocurrido, e historias como estas demuestran el poder de ayuda de las personas en situaciones extremas, cuando los políticos no se hacen su deber.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL
Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00H | 27 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking