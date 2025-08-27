Le ayuda como voluntario en la Dana y meses después viaja hasta Guipúzcoa para darle las gracias: "Nos dieron vida"

La DANA del pasado octubre sigue dejando historias tristes, pero también alegres y emotivas. Esta es la historia del reencuentro de Toni con el voluntario de Euskadi que tanto le ayudó cuando la riada arrasó Paiporta. Solo sabía que se llamaba Iñaki y que vivía en un pueblo de Gipuzkoa.

Toni solo tenía una misión este verano, encontrar a Iñaki y poder agradecerle. Empezó a hacer llamadas a los bares del pequeño pueblo de Berastegi para dar con Iñaki.

Tras muchas llamadas, logró contactar con su hijo y se puso manos a la obra, "Venía a darte las gracias, solo tenía un pueblo y una foto".

Toni Romano deseaba darle las gracias, porque estuvo de voluntario muchos días, en el barro. Viajó desde Paiporta en coche, hasta Berastegi hace unos días, y ahí pudo darle un abrazo a Iñaki Apezetxea,"Gracias por el calor y echar un cable, por hacerlo con personas que no conocía".

Y al verse, Toni le dio una placa conmemorativa con la Senyera y la Ikurriña, junto a su nombre: "En nombre de toda valencia y todo Paiporta".

La Dana

El pasado 29 de octubre, la Comunidad Valenciana sufrió una de las peores inundaciones recientes en España debido a la DANA. En pocas horas se registraron lluvias históricas, provocando desbordamientos de ríos y barrancos, como el del Poyo, e inundando barrios y carreteras en varias comarcas.

EFE Una máquina escavadora retira los vehículos amontonados en una calle de Alfafar (Valencia)

El desastre causó más de 230 muertos, miles de personas afectadas y graves daños en viviendas e infraestructuras, como fue la de Toni. Además, la gestión de las alertas sigue siendo tema de conversación por llegar tarde y generar confusión.

Hoy en día muchos pueblos siguen recuperándose de lo ocurrido, e historias como estas demuestran el poder de ayuda de las personas en situaciones extremas, cuando los políticos no se hacen su deber.