El hallazgo histórico de unos antropólogos que resuelve un gran enigma familiar: 50 años después

Hace dos años, el 6 de octubre del 2023, se estrenaba en España la película "Dispararon al pianista" de Fernando Trueba y Javier Mariscal.

Tenorio Junior era el pianista de Vinicius de Moraes.

Tenorio Junior fue secuestrado el 18 de marzo de 1976 en Buenos Aires, poco antes del golpe de Estado en Argentina. Lo asesinaron dos días después, pero sus restos fueron enterrados como NN, ningún nombre. El pianista tenía 35 años cuando fue llevado a la fuerza a la Escuela de Mecánica de la Armada por error. Fue a tocar Gran Rex con Vinicius y Toquiño. Simplemente a la patota de turno no le gustó su pinta.

Fotografía del 7 de julio que meustra la partitura de la canción "Garota de Ipanema", la antigua calle Montenegro de Río de Janeiro (Brasil). Poeta y diplomático. El blanco más negro de Brasil. Así se describió Vinicius de Moraes, el eterno maestro de la "bossa nova".

Casi 50 años después, hace 48 horas, ha sido acreditado que las huellas dactilares de un cuerpo aparecido en un baldío eran del pianista brasileño. Casi 50 años después, su hija de casi 50 años ha dado con su padre.

Desaparece con 16 años en Buenos Aires y 40 años después, el detalle que revela un excompañero de colegio sobrecoge a los argentinos: "Tremendo"

Hay otra historia que, hace un tiempo, también se producía en Argentina y que descubríamos en 'Fin de Semana' con López Schlichting.

Dicen los que han sufrido la desaparición repentina de un ser querido, que en ese momento el tiempo se detiene y no avanza nunca más. Eso es lo que le sucedía a la familia de Tenorio Junior, que han podido resolver un gran enigma familiar.

En este caso, el calendario quedaba también congelado. Es la historia de Juan Benigno Fernández e Irma Lima, una pareja de argentinos que llevan más de 40 años sin saber dónde está su hijo Diego Fernández Lima. Con 16 años, en el año 1984, desapareció sin dejar rastro. Sus padres lo han buscado hasta la saciedad. Juan murió sin saber qué había ocurrido. Irma tiene hoy 87 años.

Este es el relato que Cristina López Schlichting hacía en Fin de Semana COPE sobre la desaparición de este joven y su aparición estos días en extrañas circunstancias.

Como cabía esperar, la noticia conmocionó a Buenos Aires. "Ha sido tremendo, muy impactante, y no solamente por el sitio donde hallaron los restos", explicó el corresponsal en Argentina, Ernesto Coco.