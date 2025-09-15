La reacción de los medios italianos tras el gesto de María Pérez con Antonella Palmisano: "No daban crédito"

María Pérez sin más, ni más ni menos, sin nombre artístico, ni falta que hace, pero casi sin patrocinadores y eso sí que hace falta. María Pérez, oro en los 35 km marcha del mundial de atletismo en Tokio.

EFE María Pérez

Pero por si la gesta fuera pequeña, María esperó en la meta. Esperó a la segunda, Antonella Palmisano, y se fundió en un largo abrazo con ella.

La rodeó con su bandera y le ayudó a quitarse las zapatillas. En Italia no daban crédito.

"Nosotros como Sinner y Alcaraz", le dijo María a Antonella. A quien el año pasado, además, ayudó a encontrar una nueva motivación: la definición perfecta del deporte. Pero es que el sábado María va a por más.

"Esto no ha acabado, señores. Lo siento mucho por haceros madrugar. Espero que todos lo estéis celebrando muy bien. No voy a celebrar todavía nada. Voy a comer algo de sushi y voy a pedir permiso, pero os espero a todos porque tenemos otra cita el sábado que viene por la noche, pero tenemos dos chicas más, aparte de mí, que vienen muy frescas y que lo van a dar todo y yo intentaré dar lo mejor que tengo", decía María ante los medios.

El acento granadino ese andaluz oriental tan salado. Eso lleva María Pérez encima, al lado de todas sus medallas que se nos hacen pocas para el oro que lleva por dentro.

así ponía María Pérez fecha a su retirada: "Después quiero ser madre"

La atleta española María Pérez, doble medallista olímpica, aseguraba (en una de sus últimas declaraciones ante los medios) que los de Los Ángeles 2028 serán sus "últimos Juegos Olímpicos" y que después tratará de cumplir su sueño de "ser madre", lo que supondrá seguro "un punto y aparte" en su carrera deportiva.

Europa Press Maria Pérez, campeona olímpica

"Los Ángeles 2028 son mi último ciclo olímpico. Este año he estado mirando cómo poder ser madre, cuando vuelva de Los Ángeles 2028 voy a ser madre. Va a ser mi punto final de mi carrera en Juegos Olímpicos. Voy a tener 32 años, es una edad perfecta para ser madre, para poder disfrutar", señaló durante una charla en el MARCA Sport Weekend de Málaga.

Además, reconocía que el deporte se lo ha dado "todo". "Soy ambiciosa, quiero más. Pero desde que empecé en el deporte, yo sé el principio de María Pérez y sé el final. No sé si la maternidad será el final de mi carrera deportiva, pero sí que va a ser un punto y aparte", manifestó.