Estas son las series imperdibles para un febrero de lluvia y mantita

La lluvia copiosa de febrero se convierte en la excusa ideal para los planes de sofá y manta. En el programa Fin de Semana, el experto en series Javier García Arevalillo ha presentado a Cristina López Schlichting una selección de estrenos y nuevas temporadas. Aunque el colaborador ha admitido que "no es el mejor mes de estrenos que vamos a tener en el año", sí ha destacado "algunas novedades muy variadas, aunque, sobre todo, tienden hacia el lado de los thrillers", ideales para desconectar.

Acción en las calles y en la Casa Blanca

Una de las propuestas que se consolida es' The Rookie', que estrena ya su octava temporada. García Arevalillo la describe como una "propuesta de confort" centrada en una comisaría de Los Ángeles y un grupo de reclutas. El protagonista es Nathan Fillion, en un papel que recuerda a su personaje de 'Castle', interpretando a un hombre de más de 40 años que decide hacerse policía. La serie explora tanto los casos diarios, que van de lo delicado a lo estrambótico, como las historias personales de los agentes.

Alamy Stock Photo Nathan Fillion, protagonista de 'The Rookie'

El salto a los agentes secretos llega con 'El Agente Nocturno', una serie que alcanza su tercera temporada. El experto ha recordado el disfrute de la primera entrega por su "frescura, en un género que, por otro lado, es ultramanido". El planteamiento engancha: un agente del FBI atiende un teléfono de emergencia que nunca suena hasta que, un año después, una llamada lo sumerge en una gran conspiración. García Arevalillo destaca que la serie "consigue su objetivo, que es que te enganches y estés ahí al borde del sofá".

Conspiraciones familiares y sellos de calidad

Entre los thrillers más puros se encuentra la segunda temporada de 'Lo último que me dijo'. Para el colaborador, la serie cuenta con "varios ingredientes muy potentes": una pareja protagonista de primer nivel con Jennifer Garner y Nikolaj Coster-Waldau, y el respaldo de la plataforma Apple TV, que en su opinión es "prácticamente garantía de calidad". La trama sigue a un matrimonio cuya vida se ve amenazada por las investigaciones del marido sobre una familia de mafiosos.

Javier García Arevalillo subraya un elemento que "funciona de maravilla" en esta producción: la facilidad para empatizar con los protagonistas. "No son espías, no son agentes especiales, es una familia", ha explicado, lo que permite al espectador ponerse en su piel y meterse "aún más en la acción". La serie está basada en una novela de éxito y sigue la estela de las mejores producciones del género.

Del apocalipsis a los monstruos gigantes

El género distópico también tiene su lugar con la segunda temporada de 'Paradise'. Se trata de una producción con "elementos apocalípticos" donde la acción transcurre principalmente en un búnker. La trama, que el experto define como "distopía barra thriller barra policíaca", combina una crisis global con una conspiración que involucra al protagonista y al presidente de los Estados Unidos, generando un juego de sospechas y supervivencia.

Finalmente, el análisis concluye con el "género monstruo" y la segunda temporada de 'Monarch'. García Arevalillo ha querido destacar la serie por las "críticas maravillosas que ha recibido". Afirma que la calidad de producción y los efectos especiales hacen que parezca "varias películas", y que sus historias humanas están "muy por encima de todo lo que había visto en el pasado sobre Godzilla", logrando sacar un jugo especial a un universo ya conocido.