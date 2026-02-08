Reinventa los canelones con repollo: la receta viral sin harina de Paufeel

La sección gastronómica de Paufeel en el programa 'Fin de Semana' de la cadena COPE, conducido por Cristina López Schlichting, ha vuelto a sorprender a los oyentes con una receta innovadora. Se trata de unos canelones donde la tradicional pasta se sustituye por hojas de repollo, una propuesta que promete conquistar incluso a quienes no son amantes de esta verdura.

Canelones 100% vegetales

La base de esta original receta son los propios canelones de repollo. Para prepararlos, Paufeel indica que solo se necesitan tres hojas de repollo, tres latas de atún en conserva, una taza de salsa de tomate y cilantro o perejil opcional. La clave, según la experta, es darles una oportunidad.

Uno de los trucos más llamativos que compartió Paufeel es un método viral para cocer el repollo de forma rápida y sin generar olores en casa. "Coges el repollo, lo envuelves en papel film, lo metes al microondas 10 minutos y lo tienes cocido", explicó, aclarando que la potencia de su microondas es de 800 vatios. Como alternativa, las hojas pueden hervirse durante un minuto.

Una vez cocidas las hojas, se dividen por la mitad para formar la base de los canelones. El relleno se prepara mezclando el atún con la salsa de tomate y el cilantro, una combinación que, como se apuntó en el programa, recuerda "al relleno de las empanadillas". Tras enrollarlos, los canelones se colocan en una fuente de horno sobre una base de tomate.

Una bechamel ligera y sabrosa

Para la cobertura, Paufeel propone una 'falsa bechamel' que también tiene como protagonista al repollo. Se elabora triturando medio repollo cocido con 150 ml de leche, nuez moscada, sal y pimienta. La cocinera reconoce que el resultado es similar a un "puré de repollo", pero asegura que con los aderezos "da el pego de sabor a bechamel", algo que Cristina López Schlichting corroboró al recordar una exitosa bechamel de coliflor anterior de Paufeel.

El último paso es cubrir los canelones con esta crema de repollo, añadir queso rallado al gusto y gratinar. La receta se adapta a diferentes utensilios de cocina, ya que puede finalizarse tanto en freidora de aire durante 6 o 7 minutos como en el horno convencional a 200 grados durante unos 10 minutos.

Versatilidad en rellenos y formatos

La versatilidad es otro de los puntos fuertes de la receta. Paufeel subraya que, aunque la base de repollo es la clave, el relleno se puede adaptar a todos los gustos. Entre las opciones, sugiere una carne picada estilo boloñesa, pollo desmenuzado o una versión vegetariana con queso ricotta, espinacas y nueces. "La base, que es hacer los canelones con 100 por 100 de repollo, es un punto", sentenció.

Además de los canelones, la colaboradora demostró la versatilidad de las hojas de repollo con otra idea para un desayuno o cena rápida: un crepe o tortilla versionada. El truco consiste en verter dos huevos batidos en una sartén, colocar una hoja de repollo cocida encima antes de que cuajen y darle la vuelta para que se dore. Después, se puede rellenar con queso, tomate o pavo, doblar y servir, ofreciendo un plato "muy bonito de color".

La propuesta fue celebrada en el estudio como una fórmula ideal para que "los niños, que no les gusta comer verdura, se la coman", aunque también para los adultos. Todas las recetas de Paufeel, junto con el paso a paso fotografiado, se pueden encontrar en la sección del programa 'Fin de Semana' disponible en la web de COPE.es.