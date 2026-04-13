La gran lección de Claudia: "Recuerda: todos somos únicos. La belleza está en la diversidad"

A Claudia se le da muy bien comunicar. Se ha puesto delante de la cámara y parece que lo ha hecho desde siempre. Ahora sólo falta que pueda ser presentadora de televisión con un brazo más corto y una mano mucho más pequeña que la otra.

Ayer, 12 de abril , fue el Día de las Personas con Diferencias de Extremidades, es decir, que tienen un brazo o una pierna sin la forma habitual. Las piernas de un niño pueden ser curvas o una más corta que otra. O puede faltar un hueso del brazo.

En España hay, además, 59.000 personas amputadas a las que hay que sumar las que presentan alguna malformación congénita.

Pero puede haber un dedo de más o un miembro que remeda a un muñón. Y gente con un poquito de cojera con una pierna más larga que la otra.

Nunca es fácil, pero a medida que van pasando los años, seguramente se lleve con mucha más tranquilidad. En los niños es mucho más complicado.

Pero Claudia ha conseguido contarlo, enseñar su brazo, su muñón y hacerlo invitando a que luzcamos una manga dispareja o una pernera subida como muestra de apoyo a todos ellos.

A Claudia no le importa enseñarnos lo que es. Todo lo que es. Ojalá y llegue un día en el que la miremos sin pena, sin pensar que le falta algo para ser lo que quiera ser.

Ojalá y aprendamos a dar la mano...aunque no haya mano.