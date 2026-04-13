La gran lección de Claudia: "Recuerda: todos somos únicos. La belleza está en la diversidad"
María José Navarro recoge el testimonio de esta pequeña en su 'Historia del Día' cuando se celebraba, este domingo, el Día de las Personas con Diferencias de Extremidades
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A Claudia se le da muy bien comunicar. Se ha puesto delante de la cámara y parece que lo ha hecho desde siempre. Ahora sólo falta que pueda ser presentadora de televisión con un brazo más corto y una mano mucho más pequeña que la otra.
Ayer, 12 de abril , fue el Día de las Personas con Diferencias de Extremidades, es decir, que tienen un brazo o una pierna sin la forma habitual. Las piernas de un niño pueden ser curvas o una más corta que otra. O puede faltar un hueso del brazo.
En España hay, además, 59.000 personas amputadas a las que hay que sumar las que presentan alguna malformación congénita.
Pero puede haber un dedo de más o un miembro que remeda a un muñón. Y gente con un poquito de cojera con una pierna más larga que la otra.
Nunca es fácil, pero a medida que van pasando los años, seguramente se lleve con mucha más tranquilidad. En los niños es mucho más complicado.
Pero Claudia ha conseguido contarlo, enseñar su brazo, su muñón y hacerlo invitando a que luzcamos una manga dispareja o una pernera subida como muestra de apoyo a todos ellos.
A Claudia no le importa enseñarnos lo que es. Todo lo que es. Ojalá y llegue un día en el que la miremos sin pena, sin pensar que le falta algo para ser lo que quiera ser.
Ojalá y aprendamos a dar la mano...aunque no haya mano.