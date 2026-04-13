Siro López, sobre el arbitraje del Real Madrid-Girona y el codazo con sangre a Mbappé: "Veo mala intención, no pitaron el penalti porque no les dio la gana"

Siro López ha mostrado su monumental enfado en El Tertulión de Tiempo de Juego tras el último partido del Real Madrid, el pasado viernes contra el Girona en LaLiga. Aunque el colaborador ha querido dejar claro que el equipo no ha perdido la liga por culpa del árbitro, sino por su propia ineptitud y falta de intensidad en muchos partidos, su indignación con la actuación arbitral es total.

El foco de su enfado se centra en el codazo sobre Mbappé que no fue sancionado como penalti. Para Siro López, no se trata de un simple error: "Veo mala intención". El tertuliano considera que la decisión fue deliberada por parte del colegiado.

"No puede ser que ni el de arriba ni el de abajo, cuando el de abajo además está a un metro y medio, no vea ese codazo", ha argumentado López, quien no entiende cómo la sangre en la frente de Mbappé no hizo que el árbitro de campo o el del VAR reconsiderasen la jugada. Para el colaborador, la conclusión es tajante: "Creo que no pitó el penalti porque no le dio la gana pitarlo".

No pitó el penalti porque no le dio la gana pitarlo"

La norma del VAR, a examen

Ante la duda planteada por Juanma Castaño sobre si el árbitro de campo puede pedir la revisión al ver sangre, el especialista arbitral Isaac Fouto ha sido tajante. Fouto ha explicado que el protocolo actual lo impide de forma categórica.

"El VAR no es consultivo. Tú tienes que ver lo que has pitado en el campo y luego el VAR te llama o no te llama, pero no puedes decir ‘llámame para ir a verlo’", ha aclarado Fouto. Además, ha añadido que la sangre es muy aparatosa y no siempre es indicativo de una acción merecedora de revisión por sí misma.