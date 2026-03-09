Federico Barrera, historiador: "Los procesos que están viviendo las ciudades de transformación urbana hace que se pierda la identidad y nuestra memoria social"

Se acuerda Vd del rótulo de Mercería Bueno, que hacía chaflán? ¿Del colmao del barrio? ¿De la Ferretería Hermanos Jiménez, los franchutes de Raúl Cimas? Y en casa uno de esos negocios había bolsas, etiquetas, papelería comercial...son parte de la memoria. Hablamos casi de arqueología.

Los encargados de esta iniciativa en Cantabria están organizados en Santatipo. Su objetivo es rescatar y conservar ese patrimonio para que no desaparezca. Ya tiene 80 rótulos históricos y más de 200 piezas gráficas procedentes de comercios de toda la región.

La céntrica plaza de Jose Antonio, vista desde la avenida del Generalísimo, en San Vicente de la Barquera, en la década de los 80

Pero ahora todo ese archivo puede quedarse sin almacén. Las piezas están en los bajos del Mercado de México en Santander y van a comenzar obras en breve. Santatipo no busca un museo ni un edificio espectacular, que eso ya llegará. De momento, la urgencia es un hogar temporal.

Se trata de la memoria de nuestras calles, de nuestros barrios, de aquellos comercios todos distintos, diferentes y únicos. Se trata de la memoria de aquellos mostradores donde se fiaba y se llamaba por su nombre al cliente.

¿A dónde van los letreros de las tiendas de toda la vida?

Hace un tiempo, descubríamos una iniciativa similar y que tiene por objetivo preservar nuestra identidad.

Alberto Nanclares, miembro de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico contaba en 'Mediodía COPE' que en definitiva su trabajo no era otro que "cuidar a la gente de tu barrio, charlar con ellos y estar en contacto". Cada vez se acelera más el proceso de desaparición de estas tiendas, en el último año se han perdido 5 comercios centenarios.

El año pasado hicieron una primera exposición en Madrid y descubrieron que había mucha gente interesada, por lo que el proyecto es a largo plazo, crear un museo con todos los carteles que están acumulando.

00:00 Volumen Descargar ¿A dónde van los letreros de las tiendas de toda la vida?

En cuanto a preferencias, Alberto reconocía que "van cambiando los amores" pero suelen ser por los rótulos más amenazados. Por ejemplo, ahora tiene la vista puesta en una zapatería 'Los Mallorquines', que está en venta y tiene un rótulo "de los años 30, de la época dorada de Atocha y Arganzuela".