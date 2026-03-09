Sara Prieto, turista atrapada en Sri Lanka: "Me han contestado de la embajada diciéndonos que teníamos que buscarnos la vida, que no se hacen responsables"

La crisis en Oriente Próximo ha dejado a cientos de españoles varados por Asia, con una situación especialmente crítica en Sri Lanka, donde un grupo de más de 350 personas se ha organizado en un chat de WhatsApp para coordinarse. La causa es la cancelación de vuelos que hacen escala en los países del Golfo. Sara Prieto, abogada y una de las administradoras de estos grupos, ha descrito la situación en 'Herrera en COPE'.

Cancelaciones masivas y precios desorbitados

Prieto explica que, aunque su vuelo estaba previsto para mañana, la incertidumbre es total. "Los únicos que sé que han salido [...] es con la compañía de Emirates", señala, mientras el resto de aerolíneas "están cancelando absolutamente todo". Esto ha provocado que los precios se disparen, con billetes que alcanzan entre 1.500 y 4.000 euros por rutas que, a menudo, son canceladas posteriormente. "La gente está muy histérica aquí, están comprando vuelos a 4.000 euros por persona".

La embajada no se hace responsable

La queja principal de los afectados es la falta de apoyo institucional. El consulado español en Sri Lanka es honorario, está atendido por una persona que solo habla inglés y les remite a la embajada en Nueva Delhi (India). Después de que Prieto, de profesión abogada, enviara una "comunicación urgente" y fundamentada legalmente a través de su despacho, la respuesta fue desalentadora.

Alamy Stock Photo Estación de tren de Colombo Fort, Colombo, Sri Lanka

"Hoy por la mañana me han contestado de la embajada, que básicamente nos teníamos que buscar la vida, que ellos no se hacen responsables porque tenemos que hablar con compañías aéreas, y que estemos atentos a canales oficiales", ha lamentado Sara Prieto en la entrevista con Jorge Bustos. Posteriormente, la embajada ha facilitado un enlace para un registro, una medida que según los afectados, "se tenía que haber hecho el primer día o el segundo día, no ahora".

Familias, mayores y la comparación con Italia

Entre los españoles varados se encuentran muchas familias con niños menores y personas mayores, algunos de los cuales estaban en un viaje organizado tipo Inserso. En un gesto surrealista, el consulado les ha enviado un comunicado para invitarles a un brunch "porque entendían la situación la que estábamos pasando", un evento en una ciudad situada a 200 kilómetros de la capital.

El sentimiento de desamparo aumenta al comparar la situación con la de ciudadanos de otros países. "Italia, por ejemplo, [...] ya han fletado dos aviones que han salido ayer y antes de ayer [...] a un coste de 800 euros por pasajero, y ya han llegado", detalla Prieto. Esta gestión proactiva contrasta con la inacción española. "Realmente nos sentimos todos abandonados", insiste.

Los españoles no piden vuelos gratuitos, sino información veraz y clara. "No se está pidiendo que nos pongan vuelos gratuitamente, sino que se pueda facilitar de alguna manera información que sea veraz", reivindica Sara Prieto. Su testimonio busca alertar al Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, sobre una situación insostenible para cientos de compatriotas.