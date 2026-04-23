Carolina y su madre viven una situación desagradable en la Feria de Sevilla y así lo afrontan un año después: "La inclusión es un derecho"

El año pasado, Carolina fue a la Feria de Sevilla. Fue con su madre, que empujaba la silla de ruedas de su hija.

Sin querer, esa silla rozó a una señora que, lejos de quitarle importancia, les dijo que no deberían acudir al ferial.

Carolina padece ataxia, un trastorno neurológico que impide la coordinación muscular, provoca problemas de equilibrio e inestabilidad al caminar.

A todo lo que Carolina no llega, llega su madre, que ayer volvió a empujar la silla de su hija con más fuerza si cabe. Con más fuerza, con más motivos, con ganas. Porque como ellas mismas dicen, la Feria es para todos, incluidos los que necesitan mirar el mundo desde otra altura.

La inclusión no es un favor, es un derecho. Igual que reír, bailar desde la silla, lucir el vestido de gitana y tener esperanzas.

Y vivir.

EFE Una de las calles de la Feria de Abril

Y al que le moleste la silla, que piense que mañana, le puede tocar... a cualquiera.

El pueblo de Sevilla en el que vivir la Feria de Abril con el mismo ambiente después de que termine: "El fin de semana"

Cuando termina la Feria de Abril de Sevilla, muchos piensan que con ella se apagan las luces del albero y del arte andaluz.

Pero no es así. A apenas 25 kilómetros de la capital hispalense, Sanlúcar la Mayor recoge ese testigo festivo y se convierte en el punto de encuentro de quienes no se resignan a que se acabe la fiesta. Su feria local, que este año se celebra del 15 al 18 de mayo, se ha consolidado como una de las más esperadas del calendario andaluz, con un ambiente que recuerda —y en muchos casos iguala— al de la feria grande de Sevilla.