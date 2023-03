Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en lo que sucede con el desplome en la Bolsa del banco suizo Credit Suisse:

Les puedo asegurar que no tengo ni un euro en una cuenta en Suiza, pero también confieso que estoy muy decepcionado con lo de Credit Suisse. Ya sé que la vida es el transcurso de una acumulación de decepciones. Poco a poco, descubres que en casa de los ricos se come regular y poco -debe ser que lo de comer lo consideran una grosería de pobres-; que a los amigos no hay que mezclarles en dinero y en negocios; que tu jefe también se equivoca, y que hasta la luz de esa estrella, que te fascina en una noche de verano, puede estar muerta miles de años antes de que se conocieran tus padres. Pero, claro, no te vas a levantar todas las mañanas recordando lo que le sucedió a Abel por fiarse de su hermano, porque entonces no te atreverías a salir de casa, ni siquiera con escolta. O que cada vez que alguien te da un beso, miras hacia la puerta a ver si el Judas se ha traído a los guardias que te van a prender.

Sin embargo, a pesar de todas esas consideraciones, me ha dolido lo de Credit Suisse, y lo voy a explicar. Los que no tenemos dinero, sentimos una cierta admiración inconfesable por los que lo han conseguido. Y consideramos que ellos son más listos. ¿Y de que te has enterado desde la adolescencia? Que los que tienen mucho dinero, parte de él se lo llevan a Suiza, porque es el lugar más seguro. Así que, mientras desilusión tras desilusión, ibas madurando te quedaban un puñado de columnas en las que te podías apoyar para albergar esperanza. El cariño de tu madre, la lealtad de un amigo, la nobleza de un hijo… y, por supuesto, Suiza, como fortaleza berroqueña para guardar el dinero. Bueno, pues te levantas una mañana y dicen que los millonarios de los emiratos, que son capaces de confiar incluso en un equipo de fútbol, resulta que no se fían de un banco suizo. Y, encima, parece que tenían razón. Es algo así como si el Herrera dijera que la copla es bisutería barata, y que dónde esté el fado, que se aparten Quintero, León y Quiroga. Cuando Orson Welles ironizaba en “El tercer hombre”, asegurando que los suizos lo único que habían hecho en siglos era inventar el reloj de cuco, yo siempre me decía a mí mismo: “Sí, sí, y los bancos que guardan el dinero de gente de todo el mundo”. ¿Comprenden mi disgusto? Otro clavo más sobre el ataúd de las ilusiones perdidas.