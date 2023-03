Luis del Val: “La vida es como una corrida de toros, a veces una fiesta, a veces, un luto”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la detención de la prohibición de las corridas de toros:





Ayer, fue un día tan raro en España -tan raro, tan raro- que España parecía normal. Y es que hubo dos de esos hechos, que hubieran pasado inadvertidos, de no ser porque nuestra vida cotidiana está instalada en lo extraordinario, y cualquier acontecimiento corriente en otro país, aquí adquiere tintes asombrosos. Por ejemplo, que los partidos que no tienen en sus objetivos romper las reglas del juego marcadas por la Constitución, voten juntos. Y lo hicieron. PSOE, PP y Vox, votaron de acuerdo en dos asuntos. Uno, fue no llevar adelante la reforma sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que, los pocos que la hemos leído, aparte de que España sería el único país en el que se pudiera organizar una manifestación que cortara las calles de una ciudad, sin avisar previamente, parecía que estabas ante la hipérbole de que, un poquito más, y los manifestantes igual iban a poder detener a los policías, y llevarlos ante la Junta vecinal del barrio, aparte de insultarles con toda libertad.

El otro asunto fue detener la prohibición de las corridas de toros, cosa que tiene muy preocupado a Bildu. Bildu organiza y corea homenajes a ciudadanos que le han disparado en la nuca a otro ciudadano, pero que se mate al toro de una estocada en la plaza no lo puede soportar su sensibilidad exquisita. Y quiero agradecer la defensa de los toros de una diputada socialista, Maribel García López, a quien no tengo el gusto de conocer, pero no me importaría. Naturalmente, los oponentes le querían demostrar que los toros no servían para nada y, como buena extremeña, les explicó a los taurófobos, que gracias a los toros se sostiene la dehesa. Precisamente, el sábado, TeleMadrid, retransmitió una corrida de toros que se celebró en Villar Del Prado. Uno de los toreros, Alberto Durán, llevaba un lazo negro en la manga de la chaquetilla, porque acababa de morir su padre. Su madre, la viuda, en medio del dolor, quiso acompañar a su hijo desde el tendido. Y hubo una cogida terrible, de esas que hacen temer lo peor, y que nos dejó estupefactos. Pero Alberto Durán se salvó y pudo asistir a las exequias de su padre, al día siguiente. La vida y la muerte. La vida es como una corrida de toros, a veces una fiesta, a veces, un luto. Y a España, de momento, parece que la dejan tal como es, tal como es la vida.

