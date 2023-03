Luis del Val: “La oferta de droga a los menores y la capacidad para corromper vigilantes es enorme”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el narcosubmarino abandonado en aguas gallegas:

Más que el pan para hoy -que están las elecciones cerca- y hambre para mañana, que es lo que va a suceder con las pensiones, me ha llamado la atención el segundo submarino que se ha encontrado en aguas españolas y cuya misión era transportar droga. Ignoro lo que cuesta un submarino, porque mi mujer y yo no tenemos costumbre de salir los fines de semana a comprar yates y submarinos, pero debe ser bastante dinero. Y, si se invierte en algo tan costoso -que se abandona en caso de peligro- será porque esa pérdida es compensada con el beneficio de las ganancias.

El escritor Raúl Torres, me presentó a Pedro Casals, un novelista que obtuvo un gran éxito con una novela titulada “Disparando cocaína”. Pedro Casals, que había trabajado en la NASA -y ya se había asentado en España- se marchó a Colombia y a México para observar de cerca el trapicheo de la droga. Y me contaba que, en Estados Unidos, la policía se había extrañado -durante algún tiempo- del número de avionetas abandonadas y estrelladas con las que se encontraban. No era un misterio. El traficante que pilotaba la avioneta, una vez entregada la carga, cuando sobrevolaba territorio seguro, se tiraba en paracaídas y abandonaba la avioneta a su suerte. Lo que me espanta es que esto de la droga cada vez va a más y, si antes era rentable sacrificar una avioneta, ahora parece que, de vez en cuando, abandonar un submarino no es ninguna ruina. Y el problema no es la enorme cantidad de dinero que obtienen los traficantes, sino que ese dinero, lo mismo que se emplea en comprar un submarino, se puede emplear en comprar -y seguro que a precio más barato- la voluntad de un hombre, que era honrado antes de aceptar el soborno. En el último control de alcoholemia de Madrid, de este fin de semana, se descubrió que había más intoxicaciones por drogas que por alcohol. Cuidado. México es ya un Estado fallido, gobernado interiormente por narcotraficantes. Y hasta en las comarcas de la España vaciada se suele encontrar mercancía. Claro que, según la seráfica visión que tiene Nadia Calviño de España, con la subida de las pensiones el abuelo le podrá pagar la droga al nieto.





