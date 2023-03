Luis del Val: "Es deslumbrante ver a adultos manifestarse para que sus hijos tengan un futuro peor"

Resulta algo deslumbrante ver a personas adultas manifestarse para que sus hijos tengan un futuro peor, pero esa es la primera idea que me asalta, cuando veo a los franceses negarse, incluso con violencia, a que se les aplace la edad de jubilación, que ahora está en los 62 años, la más baja de Europa. Desde principios del siglo XX hasta principios de este que estamos viviendo, la esperanza de vida en toda Europa ha subido 40 años. Hoy, en Francia, la fecha de caducidad media de un ciudadano es de 83 años. Si se jubila a los 62, significa que el sistema deberá pagarle la pensión duran 21 años. Y si se cuenta lo que ha cotizado durante su vida laboral, y lo que le van a tener que pagar, las cuentas, no salen.

En España tampoco salen, porque hay tres millones y medio de personas que deberían estar cotizando, para que el fondo de pensiones no se quede exhausto y, al contrario, cobran el paro, entre ellos casi medio millón, que tienen un contrato fijo discontinuo, que no trabajan, y que Yolanda Tezanos, los contabiliza como trabajadores con empleo. Le digo Yolanda Tezanos a Yolanda Día, porque esta manipulación de atribuirse a casi 500.000 trabajadores en paro como si tuvieran empleo es muy de la marca Tezanos. Que haga trampas, Yolanda Tezanos, o Yolanda Díaz, bueno, ya sabemos de dónde viene, pero que las haga Escrivá, ensuciando un currículo de méritos, con una reforma que sabe que es insostenible, me llena de pesimismo y desaliento. Voten ustedes a Feijó y, lo primero que tendrá que hacer es ordenar que nos apretemos el cinturón, incluido el sector de las pensiones. Voten otra vez a Pedro I, El Mentiroso, y lo primero que hará será sujetar el gasto en pensiones, porque no da más de sí, a pesar de que nos hagan cucamonas a los pensionistas, en año electoral, con la complicidad del otrora honesto Escrivá, que deja su prestigio en esta -esperemos- ultima pirueta. Claro que, como al ser humano le atrae más una mentira agradable que una verdad incómoda, a lo mejor repite este gobierno. Y el problema no es que haya más perros que niños, es que con este sistema de impuestos ni siquiera encontrarán trabajo los pocos niños que nacen, porque la gestión económica no se preocupa de eso, sino de aparentar que todo está bien, sin novedad, señora baronesa.