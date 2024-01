Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en aEmiliano García-Page por sus críticas públicas al PSOE por la amnistía y el terrorismo:

Ayer, el sector más ardorosamente estalinista del PSOE, decidió apuntar contra el presidente de Castilla- La Mancha, compañero Emiliano García-Page,pero llegó el comandante y mandó parar, porque si empezamos a cabrear a los socialistas manchegos, se pueden enfadar los socialistas aragoneses, y los murcianos, y los andaluces y los extremeños, etcétera.

El comandante ya ha hecho lo que ha podido, y se ha traído a Francina Armengol de presidenta del Congreso -después de que fracasara en Baleares- y al Óscar y globo de oro al mejor maquillaje de líneas rojas, Óscar Puente -después de perder la alcaldía de Valladolid- pero no puede colocar a todos, ni todos los socialistas, que viven fuera de Madrid, quienes abandonan su ciudad y su autonomía.





En las herencias y en los partidos políticos, lo que menos se perdona son las injusticias del reparto, y, mucho más, si el reparto va fuera de la familia, y se lo llevan todos los delincuentes del secesionismo catalán. Mejor disparar contra el juez García Castellón, duro de roer, al que ya pueden repetir que es parcial, un millón de veces, porque ha encausado a más políticos conservadores que socialistas.

Pedro I, el Mentiroso, no tiene ningún problema con los secesionistas catalanes, porque la próxima bronca será el referéndum, y después de asegurar que esa es una línea roja, se pasará la línea roja, y habrá referéndum.

Hay muchos Emilianos, hasta ahora callados, que empiezan a pensar que el mañana del PSOE puede que sólo lo puedan escribir los que se resisten al estalinismo

El problema está en que los socialistas que no tienen un ministerio y son diputados regionales de a pie, o concejales, o nada, tienen que aguantar las bromas de si llevan las suelas de los zapatos coloradas, después de pisar tantas líneas rojas. Y lo malo no es la broma, sino que, en el futuro, a corto plazo, ven cómo los votos de los gallegos, castellanos, canarios, etcétera no van a expresar un entusiasmo indescriptible, por quienes mansa y aborregadamente acatan esta desigualdad de trato, este desprecio, este favoritismo nacido de siete votos, y que está destrozando el futuro del socialismo en el resto de España, excepto en Navarra.

Hay muchos Emilianos, hasta ahora callados, que empiezan a pensar que el mañana del PSOE puede que sólo lo puedan escribir los que se resisten al estalinismo, sobre todo porque callar no les reporta ni siquiera pan para hoy, y sí les puede traer, mañana, la pobreza de la soledad en las urnas.









Carlos Herrera analiza el “choque gordo” de García-Page con el PSOE





El comunicador de 'Herrera en COPE' se ha hecho eco de la noticia del día con nombre propio, Emiliano García-Page, y su enfrentamiento contra su propio partido, el PSOE.

Así, Carlos Herrera ha explicado en su monólogo de este jueves lo ocurrido entre el presidente de Castilla-La Mancha y algunos miembros de su partido.