Luis del Val, sobre las intenciones de Ernest Urtasun: “Se abre una actividad nueva: descolonizador de museos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las intenciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al ordenar que los 17 museos nacionales que dependen del Gobierno de España revisen sus colecciones y adecúen su programación temporal a un relato que permita "superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico".

Reconozco mi ignorancia y mi falta de sensibilidad, pero yo no sabía que los museos españoles estaban colonizados y enfermos de etnocentrismo. Menos mal, que el nuevo ministro de Cultura, Excelentísimo señor, don Ernest Urtasun, lo ha descubierto, y va a descolonizar los 17 museos que dependen del Gobierno.





Hombre, cuando estuve en El Cairo -magnífico edificio diseñado por un arquitecto francés- ya me di cuenta de que había visto muchas más momias egipcias en el Museo Británico, pero, no sé, en El Prado no he visto mucho etnocentrismo, a no ser que acusemos a Rubens, a Velázaquez, a Tiziano, a Goya, y a tantos otros, de pintar siempre personas de raza blanca.

Nuestro excelentísimo señor ministro de Cultura, Ernest Urtasun, es un hombre culto y amante de la familia, porque es comunista, hijo de comunistas, y ya se sabe que la familia que abraza el marxismo unida, permanece unida. Es también miembro de Comisiones Obreras, me imagino que en su afán de conocer a algún obrero, porque educado en el elitista Liceo Francés, de Barcelona, allí no había ningún hijo de obrero, ni tampoco vería muchos en la carrera diplomática.

Este amplio conocimiento de las clases sociales, y su odio a la tauromaquia, garantizan una escrupulosa mirada sobre la realidad. Las guías audios del Prado ya presentaban a Goya como antitaurino -mentira de la categoría de Pedro I, El Mentiroso- porque en las cartas a su cuñado, Bayeu, y a su amigo Martín Zapater, polemizan sobre quiénes son los mejores toreros. El ministro de Cultura me imagino que pondrá las cosas en su sitio y desterrará la colección de dibujos taurinos, y algún cuadro.

Y hay otro aspecto, que un ministro tan sensible como él ya ha advertido y es la inercia de género. En El Prado, por ejemplo, desnudos masculinos, que yo recuerde, sólo está el de San Sebastián, pintado por El Greco, pero los femeninos son mucho más numerosos: la maja, de Goya, pero sobre todo la serie mitológica que Felipe II encargó a Tiziano, y, sobre todo, las Tres Gracias, de Rubens, que es que el ministro de Cultura debería reunirse con la ministra de Sanidad -madre y médico- para retirar esa exhibición de grasa superflua que provoca desmayos en los seguidores de la dieta mediterránea. Y se abre una actividad nueva: descolonizador de museos.













