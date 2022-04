Luis del Val: "La reunión entre Feijóo y Pedro I, El Mentiroso, solo interesa a políticos y periodistas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los políticos actuales y los de antes:

"Del “Pienso, luego existo”, de Descartes, hemos pasado al “Tengo que hacer la declaración de la renta, luego soy contribuyente”, que podría haber dicho Benjamín Franklin. Ya saben queHacienda somos todos, incluidos los 23 ministro y los más de 1.200 asesores, y debemos pagar para que puedan cobrar.

La reunión entre Feijóo y Pedro I, El Mentiroso, les interesa a los políticos y a los periodistas, pero entre el resto de la población levanta un entusiasmo que cualquiera podría describir. Y, mira, que la situación se parece bastante a la que había cuando se firmaron los Pactos de la Moncloa: una inflación, que llegaba algunos meses al 17 por ciento, yuna subida casi diaria del barril de petróleo.

Claro que, por parte Comunista estaban Santiago Carrillo y Ramón Tamames, que se parecen muy poco a Alberto Garzón y a Yolanda Díaz; el socialismo estaba representado por Felipe González, que no tiene nada que ver con Sánchez, y por el centro el dúo formado por Enrique Fuentes Quintana, catedrático de Economía como Tamames, y Adolfo Suarez, que podría estar representado por Feijóo. En la derecha estaba Fraga y, hoy, tenemos a Vox. El único al que se le podría atribuir algún parecido con su antecedente es a Feijóo, pero los demás están muy entretenidos en negar los análisis económicos serios y solventes del Banco de España.

Y es que estaban las tontas contemporáneas salvando al planeta para que todos fuéramos en bicicleta y, hoy, el fontanero que se tiene que desplazar en su coche, porque lleva un maletón que pesa más de diez kilos, y no puede trasladarse en transporte público, escucha eso y suelta una imprecación. Estamos tan arruinados y tan pesimistas, que hoy dicen que van a cambiar otra vez de tumba a Franco, y es probable que algunos se acuerden de las tumbas de los familiares de los fanáticos del cambio. Pero todavía algunos no se ha enterado, y mira en un establecimiento de Gerona han puesto unos retretes unisex. Pues estamos salvados, porque no sé si podremos pagar los impuestos pero es probable que, dentro de poco, como sucedía en una tribu de Polinesia, caguemos todos juntos. Nos dijeron que íbamos a salir más fuertes y resulta que nos vamos a ir todas, todos y todes, al retrete".

