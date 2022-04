Luis del Val: "Algo huele a podrido en Valencia"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los abusos sexuales sufridos por una menor en 2017 en un centro de acogida de Valencia:

"El cerebro suscita asociaciones repentinas, y cuando escuchaba las palabras de Zelenski, y habló de que los padres escriben en la espalda de sus hijos su nombre, por si mueren a manos de los soldados rusos, especialistas en matar a la población civil, me acordé de una niña española, cuyo nombre está en la espalda de un sumario, que ha pervivido, no por escapar de bombas de racimo y disparos, sino que todavía está vigente, a pesar de que la niña, cuando tenía catorce años, en 2017, comenzó a luchar contra el poder de toda una autonomía.

Creo en la presunción de inocencia del entonces marido de la vicepresidenta de la Comunidad valenciana, Mónica Oltra, acusado por la presunta víctima de abusos sexuales, en un centro de acogida de menores, donde trabajaba de monitor. Y, según informa Toni Jiménez, en el ABC de hoy, a través del sumario, el juez ve inexplicable que, en lugar deesclarecer los hechos, se oscurecieran y el presunto abusador fuera encargado de redactar un protocolo para casos semejantes, que es como si al presunto atracador de un banco le encargaras que dicte las normas de seguridad.

El presidente, Ximo Puig, apoya a su vicepresidenta, y a la vicepresidenta la apoyan 13 funcionarios a sus órdenes, que están implicados. Y creo en la presunción de inocencia de todos, pero tienen que declarar en un juicio. Y tendremos que oír sus argumentos, y el testimonio del policía cuando la entonces niña de catorce años, con miedo, porque sabía que el presunto abusador estaba casado con una persona importante que salía en televisión, le explicó, entre lloros, lo que le estaba sucediendo desde hacía dos o tres meses. Y hasta que no se aclare este asunto, en el que aparentemente una frágil niña de catorce años, lleva casi cinco luchando contra la vicepresidenta de la Comunidad, con el poder de los funcionarios a sus órdenes y la enorme capacidad de influencia o presunta coacción, hasta que no se sepa eso, ocurrido en mi querida, mi admirada Valencia, donde he trabajado y he aprendido a amarla, hasta que no se aclare todo, un hedor tan nauseabundo viene desde allí que no es extraño que digamos quealgo huele a podrido en Valencia. Porque el abuso de poder es una bomba que también destruye la libertad y la vida".

