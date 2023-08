Luis del Val: “Resulta que todo se va a arreglar cuando los padres de la patria hablen en catalán”

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en la primera decisión que ha tomado la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, al permitir el uso del catalán, euskera y gallego:

Esta tarde voy a acompañar a mi mujer al súper, y voy a hacer un experimento que se me ocurrió, ayer, tras la sesión en el Congreso de los Diputados. Sin que ella me vea, y sin testigos, me dirigiré al rincón del aceite, me plantaré ante una botella, y le diré: “Bonica ampolla d'oli ¿Quant em cobraràs? Tingues en compte que et parlo en català”. (Bonita botella de aceite ¿cuánto me cobrarás? Ten en cuenta que te hablo en catalán).

Y, si en la caja, me cobran menos, está claro que hemos elegido a una presidente del Congreso que nos va a arreglar la vida. Porque venga aquí a darle vueltas a la economía, al paro, a la formación profesional, y resulta que todo se va a arreglar cuando los padres de la patria hablen en catalán con el mismo entusiasmo conque Mafalda odiaba la sopa.

Por cierto, los padres de la Patria, prometiendo acatar la Constitución por una república catalana, que prohíbe la Constitución, me recordaron la historia de don Arturo que, todos los días, después de su reunión en Alcohólicos Anónimos, salía el primero, se metía en el bar de enfrente, y se pedía un whisky doble que engullía, con gran rapidez.

Un día, el camarero le mostró su extrañeza de que, perteneciendo a Alcohólico Anónimos, se bebiera un whisky doble. Y don Arturo, impertérrito, le contestó: “Es que pertenezco al sector crítico”.

Parece que la mayoría de los miembros del Congreso de los Diputados, visto lo de ayer, pertenece al sector crítico, incluida la presidenta, que, sin una votación de la Cámara, y sin consultarlo con la Mesa, ya anunció que se hablaría en las lenguas regionales. Por eso, lo de la botella de aceite.

Por eso, en los últimos cuatro meses el Gobierno de Pedro I, El Mentiroso, ha aumentado la deuda de España en 93.000 millones de euros. En cuatro meses. Cada día aumentaba la deuda de España en 775 millones de euros. La deuda total ya llega a billón, con b, billón y medio de euros.

No se preocupe, no lo pagará usted. La deuda más grande desde hace medio siglo, la tendrán que pagar sus hijos y sus nietos. Eso sí, llegado el momento, cuando ya no podamos abonar ni los intereses, siempre quedará el recurso de decirle al reclamante: “¡Quim deute si parlem tots catalá!”. La deuda va como una moto. Y, si sale bien el truco de la botella de aceite, se lo cuento mañana.





