Luis del Val: “Hoy finaliza la partida de póker descubierto y hay una carta que ya sabemos cuál es”

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en la jugada de Pedro Sánchezen el Parlamento europeo para contentar a Puigdemont y obtener su apoyo para seguir en La Moncloa:

Vídeo





Hoy, finaliza la partida de póker descubierto. Como saben ustedes, en el póker descubierto todos los jugadores muestran sus cartas, excepto una, que permanece oculta. Y esa quinta igual hace un full con la doble pareja o no sirve para nada. Y, muchas, muchas veces, el jugador con el trío a la vista, que sonríe tanto que parece que tiene un póker, se queda con un humilde trío.

Menos mal, que hay una carta que ya sabemos cuál es, la de incorporar el catalán al Parlamento de la Unión Europea. Con Bielorrusia en primer tiempo de saludo, a las órdenes de Putin; con Polonia reforzando militarmente las fronteras, esas que tantas veces Polonia ha visto asaltada; con la guerra de Ucrania doblegando el rublo a cambios de ruina; con la economía China en descenso continuado, que ya ni siquiera se publican los datos del paro juvenil; con una Alemania, que casi tiene parado el motor…y, en Estados Unidos, en vísperas de que un gañán, tan pijo como delincuente, pueda volver a alcanzar la presidencia… en esas circunstancias, llegará Pedro I, El Mentiroso, como presidente de turno de la Unión Europea y -chantatachán- redoble de tambores, propondrá que los diputados españoles de la Unión Europea, procedentes de Cataluña, puedan expresarse en el Parlamento Europea en catalán.

Como decía ayer, ya sólo falta que reclamemos el silbo gomero, con todo mi cariño y respeto a la isla, a sus habitantes, al parador de San Sebastián de la Gomera y al maravilloso parque Garajonay.

Pero, por favor, seamos justos, y no le echemos todas las culpas a los políticos, porque están allí con nuestros votos. Y son reflejo de una sociedad. Una sociedad, donde ya no se pide un crédito para ayudar a la formación académica de un hijo, o para resistir una larga enfermedad, que ha mermado los ingresos, o para aspirar a una vivienda mejor, sino que se piden créditos para algo tan imprescindible como irse de vacaciones.

Y ya tenemos más perros que hijos, y algunos de esos hijos asaltan, secuestran y violan a chicas de su edad, en grupo, algo que, desde luego, no hacen los perros. Y lo más “cool” o genial, es ser madre a los cuarenta, pese a los riesgos que comporta para la madre y para el niño.

Y eso no lo remedia la o el presidente del Congreso elegido esta mañana. Porque detener la decadencia necesita un esfuerzo colectivo.

Las fotografías de la semana de Luis del Val





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luis del Val: “Si yo fuera el Prófugo, sé lo que pediría”

Luis del Val: "Sánchez no podía haber elegido a nadie que le agradara más al Prófugo como Armengol"









Carlos Herrera descubre lo que hay “en el fondo” de las negociaciones para formar gobierno





Antes de que se constituyan las Cortes, Carlos Herrera ha analizado en su monólogo el escenario político previendo lo que nos espera, antes de conocerse el principio de acuerdo entre PSOE y Puigdemont para que Pedro Sánchez siga siendo el presidente de España.

Por eso, Herrera ha revelado lo que realmente hay “en el fondo” de estas negociaciones y la maquinaria que se activa para “desguazar” España.