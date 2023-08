Luis del Val: "Sánchez no podía haber elegido a nadie que le agradara más al Prófugo como Armengol"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en Francina Armengol, la propuesta de Pedro Sánchez como candidata para la Presidencia del Congreso de los Diputados:

A Francina Armengol la echaron del poder sus paisanos de Baleares, un poco hartos de su pancatalismo, porque el objetivo político de Francina Armengol es convertir Baleares en una delegación isleña de la Generalitat.

Eso no se le ha ocurrido hace un par de noches, sino que es su idea desde el principio de los años noventa del siglo pasado, cuando estudiaba Farmacia, en la Universidad de Barcelona, y militaba en el Bloque de Estudiantes Independientes, que dependían del nacionalismo, porque ya se sabe que toda formación política, que lleva en su enunciado el término “independiente”, es que “independe” de algo o de alguien.

Pedro I, El Mentiroso, no podía haber elegido a nadie que le agradara más al Prófugo, porque el sueño húmedo de todo totalitario es agrandar el imperio en el que sueña, y todo secesionista catalán tiene la esperanza de colonizar el reino de Valencia y las Baleares, llamándole Països Catalans, pero donde el emperador tendrá su sede en Barcelona.

Si es elegida Francina Armengol, veremos en el Congreso a la mayoría de los diputados con el pinganillo clavado en la oreja, porque catalanes, vascos y gallegos, hablarán en su idioma regional, y se necesitarán traductores.

Es una suerte que el silbo gomero no tenga traductores simultáneos, porque Doña Francina no dudaría un segundo en incorporarlo, en agradecimiento al apoyo de Coalición Canaria, Hamlet de esta hora del ser o no ser de España. Eso, en el Este.

Por el norte, el expansionismo del nacionalismo vasco está a la vuelta de la esquina y ya han declarado los de Bildu, comandados por un secuestrador en paro, que en Navarra hay que llevar a cabo un referéndum para que Navarra sea la cuarta provincia vasca.

Los monaguillos de Pedro I, El Mentiroso, venga a hablar de prudencia, que es el eufemismo que emplean para hablar de los pactos secretos, pero el secesionismo de los fans de los asesinos no se corta un hilo, y saca los secretos al aire, como algunas cantantes sacan la teta.

Cuando llegue la asimetría, y los españoles, nos tengamos que rascar el bolsillo para pagar las copas -y los 80.000 millones de euros de la deuda catalana- me iré a la calle Goya de Madrid, a pedir asilo, porque allí está la embajada portuguesa, representando a la parte de Iberia que todavía no se ha vuelto loca.





