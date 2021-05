Luis del Val: "El primer mandamiento de la política exterior es mantener buenas relaciones con los vecinos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el problema entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla:





"Como soy de los más torpes de la clase, y nunca me llegué a enterar de qué iba la agenda de España 2030, lo de España 2050 me proporcionó esperanzas, porque pensé que la agenda del 2030 ya no entraría en los exámenes de junio. Pero la alegría dura poco en casa de los pobres y en el pupitre de los malos estudiantes. Estaba yo ligeramente ilusionado con sacar buenas notas en lo de 2050 y ¡zas! llega Marruecos, saca a los niños de las escuelas, los mete en un autobús y los suelta en la playa para que se vayan a bañar a Ceuta.

Es algo así como si estuvieras escribiendo un poema para la posteridad y, en plena faena, entrara tu mujer y te dijera que han cortado la luz por falta de pago. Me imagino el disgusto de Sánchez, diseñando lo que va a ser la España de la segunda mitad del siglo XXI y, de repente, le dicen que en Ceuta ya no les caben los niños marroquíes.

Así, ni se pueden escribir poemas para la posteridad, ni se puede diseñar la Historia, asuntos que requieren un poco de tranquilidad. Y, claro, el asunto no se lo vas a dejar a la ministra de Asuntos Exteriores, que está especializada en analizar lo mal que gobierna Isabel Ayuso en Madrid. De ninguna manera. Y lo que nunca creí, que el Gobierno de Sánchez estuviera débil, empiezo a creérmelo, porque Marruecos sólo organiza una marcha verde o una marcha azul por la playa, cuando su fino olfato le indica que el gobierno de España cojea.

Menos mal, como señala con tino el director de ABC, Julián Quirós, que el gobierno de Sánchez puede presentar síntomas de debilidad, pero la Unión Europea todavía no está con respiración asistida, yCeuta no es sólo la frontera con España, sino la frontera con la Unión Europea. Y a la Unión Europea, no le va a gustar que enviemos autobuses llenos de niños marroquíes a Amsterdam para que se vayan ambientando, ni va a seguir comprando 5 millones de toneladas de tomates, porque más de la mitad de las exportaciones de Marruecos van destinadas a la Unión Europea. Eso sí, siempre y cuando, los diseñadores de la Historia de España en 2050, pongan a trabajar a la Diplomacia, y dediquen unos minutos a los problemas del año 2021, si no es mucho pedir. Y mira que le dijeron al doctor en Economía que el primer mandamiento de la política exterior es mantener buenas relaciones con los vecinos. Se lo he oído alguna vez al embajador Inocencio Arias, pero es que, claro, te pones a escribir poemas y te olvidas del recibo de la luz".

