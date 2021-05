Herrera: "Marruecos ya estaba enfadado con Sánchez e Iglesias y el reyezuelo ha tocado el botón"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¡Qué nervios, señoras y señores! Me estoy comiendo las uñas, los dedos, voy a por el codo aproximadamente. Faltan solo 48 horas para conocer el documento que va a cambiar la humanidad. Pues como el alumbramiento de la Biblia o de los manuscritos del Mar Muerto. Es el Plan España 2050 de Pedro Sánchez. Solo quedan dos días. Eso no hay quien lo aguante. Esa tensión... ¿Cómo nos abrirá las puertas del futuro? Todo llegará.

Y mientras tanto hay que ocuparse de cosas mundanas. Primero, cómo te van a chantajear el Gobierno que se va a formar en la Generalidad y a ver qué le das. Y segunda, la crisis sería que se ha abierto con nuestro vecino del sur, con Marruecos, que ha vuelto a hacer lo que en él es consustancial. Marruecos es un país con el que España mantiene importantes relaciones económicas, de todo tipo, culturales, y es una frontera delicada que utiliza el régimen de Marruecos a conveniencia cuando con motivo de esa piel tan fina que tiene, el Gobierno, el reyezuelo y los demás se hace el ofendido.

Marruecos es un régimen de un país fácil de enfadar, pero, además, es que es my difícil de reconciliar. Y esa labor diplomática tiene que realizarse con unos tipos que saben que tienen un botón, lo aprietan y te crean un serio problema migratorio, prácticamente invasivo, en cualquiera de las tres zonas más delicadas: Ceuta, Melilla y Canarias. España paga mucho dinero, mantiene con unas equipaciones ciertamente importantes a la Policía marroquí de fronteras. Basta que Marruecos se sienta ofendido para que la Policía marroquí de fronteras se ponga a silbar, directamente difunda el bulo de que se abren las fronteras de España para que se organice una riada de seres humanos que hacen lo que sea para llegar a Europa.

Entrar en Ceuta es relativamente fácil, con bordear un espigón... Lo que pasa que allí normalmente está la Policía de Marruecos y no te deja. Y ahora está no ya solo la Guardia Civil, sino también la legión y los regulares porque ayer se producía un alud de inmigrantes que llegaban a Ceuta en número aproximado de cinco mil, que a ver cómo los devuelves, entre otras cosas porque 1.500 son menores y muchos de ellos no acompañados. Ayer al parecer se devolvieron en caliente 400 personas, pero ahora ponte a buscarlos por Ceuta. Esta noche los compañeros de Trece han hablado con diversos vecinos que aseguran que no habían visto nada igual en su vida.

Familias enteras con niños incluidos pasando a nado de territorio marroquí a territorio español, bordeando un espigón con la Policía marroquí tocándose lo que no suena y todo ello por qué. ¿Por qué vuelve a hacer lo que ya hacía su padre, el padre de Mohamed, Hassan? Quizás las relaciones eran otras, sobre todo a nivel de Jefatura de Estado, el Rey Juan Carlos más de una de esas ha solucionado o a colaborado en solucionar.

Esto se trata de un líder del Frente Polisario. El nombre clave es Brahim Gali. ¿Quién es este señor? Este señor es uno de los fundadores en 1973 del Frente Polisario. Hay que remontarse a la Marcha Verde cuando Hassan, alertado por la mala salud de Franco y, por lo tanto, con un régimen y un gobierno débil, organiza aquella famosa marcha para ocupar los territorios saharauis que pudo haber acabado en una gran tragedia. Desde la debilidad del Gobierno español de entonces de Arias Navarro firma un acuerdo por el que cede la administración a Marruecos, que no la soberanía. Y desde ese momento todo se enquista. Marruecos ocupa esos territorios y ahora vete a hacer tú un referéndum que exige Naciones Unidas de autodeterminación de los saharauis.

Brahim Gali es uno de los fundadores de ese Frente Polisario, que lo primero que hace es atentar contra el Ejército español. por cierto, y después contra todos los intereses marroquíes soportado por Argelia, que es un aliado del Frente Polisario y viejo enemigo del régimen alauí. Este hombre, después de muchas visicitudes, acaba enfermo, al parecer con un cáncer, he leído de todo, desde cirrosis hasta covid a hepatitis C, lo que tenga. Y le dicen aquí te podemos atender, pero seguramente estarías mejor atendido en un hospital europeo. Se establecen las negociacio es debidas y España, en función de su soberanía para decidir quién entra y quién sale, España todavía es soberana para acoger en sus hospitales a quien le parezca oportuno, más si es por motivos humanitarios, si se trata de alguien relacionado con un antiguo territorio español, etc. Se trae a Brahim Gali a Logroño con identidad falsa, con un pasaporte que no corresponde, quizás esperando que nadie se entere y le atiende. Pero se entera Marruecos y aquellos del Frebte Polisario que han sido reprimidos por él y por su ejército. Tengan ustedes en cuenta que Brahim Gali fue investigado en 2016 por la justicia española por el asesinato de saharauis disidentes.

Y en todo eso se forma el añadido o se tiene el dato suficiente como para hacer crecer el enfado de Marruecos, que ya estaba enfadado porque el único presidente español que no ha ido el primer viaje a Marruecos fue Sánchez y por unas declaraciones irresponsables de este niñato llamado Pablo Iglesias haciéndose el gracioso con la causa saharaui cuando EE.UU. y la Administración Trump habían reconocido el derecho de Marruecos en el territorio saharaui.

Eso enfureció al régimen y al Ministerio de Exteriores español, así que ahora a ver cómo lo arreglan. A ver cómo reúnen a esas 1.500 personas, a ver cómo proceden a su deportación y a ver cómo están vigilantes para saber en qué momento de nuevo vuelve a tocar el botón el reyezuelo del sur. Eso es una crisis seria, seguramente no irresoluble porque todo se resuelve en la vida, pero no le va a ser fácil a Exteriores y, sobre todo, a Interior. Marlaska me parece a mí que fue el primero que avisó. Cuidado con traer a este tío, que a ver si al otro se le da por apretar el botón. Y ya ven ustedes. Ni a unos les será fácil recuperar la normalidad diplomática como corresponde ni a los otros hacer los trabajos para restituir la integridad de la entrada y la salida de las fronteras de España.