Luis del Val: “El préstamo de Bruselas si no se vigila nos puede arruinar todavía más”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en el dinero que Bruselas nos va a prestar:

"Hace años, este oficio extravagante me llevó a una comida donde caí sentado enfrente de un ministro del PP. En una pausa aproveché para preguntarle por los regadíos de mi tierra aragonesa, y me contestó: “Pues no os podéis quejar, porque este año os vamos a dar…” “Os vamos a dar”, como, si el dinero fuera suyo. Lo más parecido a un tonto de derechas es un tonto de izquierdas, y en cuanto a gobernantes, casi todos comparten la creencia de que el dinero es suyo, no que lo hemos pagado a través de los impuestos, sino que no es de nadie, como dijo una tonta socialista. Los comunistas van más allá, y viviendo en el infierno capitalista, y no sufriendo lo que es un paraíso comunista pata negra, como Corea del Norte, Venezuela o Cuba, todavía no han descubierto que sin prosperidad no hay dinero ni para pagar los impuestos.

Un préstamo que hay que devolver

Hoy, vamos a asistir a una exhibición de la generosidad de nuestros gobernantes anunciando lo que van a hacer con el dinero que nos van a prestar, y cuyo préstamo tendremos que devolver nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Porque la mayor parte de ese dinero es un préstamo que hay que devolver. No los australianos: nosotros los españoles. Y lo más preocupante es que, puesto que tenemos una deuda ya enorme, nadie mencione algún plan de ahorro para poder aguantar la deuda y no aumentarla tanto. Si usted está en apuros económicos, y necesita dinero, y ocurre el milagro de que le concedan un préstamo, lo dedicará a lo más urgente, pero no renovará el vestuario de toda la familia. Me temo que este préstamo, si no se vigila, si no se aplica racionalidad económica, en lugar de ayudarnos a salir de la crisis nos puede arruinar todavía más. Mi única esperanza es que Bruselas no considere que nos recuperamos echando chorros de dinero al Comité de Memoria Democrática que nos dirá en qué retaguardia de hace sesenta años se fusilaba más, o dando dinero a sociedades de amiguetes que van a estudiar la gallina autóctona, como sucedía en Cataluña o Andalucía. Pero mi confianza se desvanece al recordar que, en la anterior crisis de 2008, sin pandemia por medio, ni el PSOE de Zapatero, ni el PP de Rajoy suprimieron un puñetero coche oficial. Y he seguido de cerca lo que ocurrió en Grecia por locura parecida".

