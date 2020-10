Herrera: "El Gobierno ha sacrificado a las empresas para salvarse a sí mismo con una deuda insoportable"

Vídeo

Y me alegro porque tengo ganas de alegrarme porque en fin... Bueno, vamos a ver, es miércoles, es 7 de octubre del , 261 fallecidos en 24 horas. No habían muerto tantas personas en una sola jornada por la Covid-19 desde que se levantó el estado de alarma y, además, otra reflexión, es que los muertos de esta segunda ola responden más a un perfil de contagios en el ámbito familiar. Las UCI en el conjunto de España están en el 17% de su capacidad, pero ahora que parece que otra vez la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad más o menos empiezan a cotejar o a manejar las mismas cifras y se creen unos a otros, debemos decir que es que se incrementan los confinamientos parciales.

Hoy ya están cerrados León y Palencia, pronto Linares, en Jaén, Almodóvar del Río, en Códoba, delicioso pueblo, por cierto, el castillo si pueden ir a verlo, y mañana jueves la que caerá será Ourense. Huesca vuelve a la fase 2, de momento lo hace Zaragoza, bueno, y así.

Lo que pasa que además del asunto pandémico, las vacunas, parece, bueno, miren, ¿no tiene usted ninguna buena noticia que darme esta mañana? Bueno, la OMS por una vez ha querido ser optimista. Lo ha hecho a cuenta de la vacuna. Dice la OMS que hay muchos visos de que a finales de año pueda haber alguna vacuna disponible, seguramente Oxford, es decir, que estará lista a final de año. Ya de ahí que se pueda comprar en una farmacia y haya un calendario de vacunación, pasan algunas semanas. También es verdad que los Gobiernos se curan en salud, seguramente hacen bien, pero la vacuna no es solo una protección al contagio por un virus, también es una inyección de seguridad a la iniciativa empresarial, laboral, esa reactivación de la que habla el Gobierno quizás con un exceso de optimismo dicen algunos observadores externos.

EL TECHO DE GASTO SE DISPARA

Pero ayer el Gobierno aprobó un techo de gasto de casi 200 mil millones de euros, que es un 53% más de este año. Es el más expansivo de la historia. Fíjense, en el ejercicio en el que paradójicamente más se va a contraer la recaudación con el paro, la caída empresarial, el que más se va a disparar la deuda. Es un cóctel explosivo.

Miren, esto se entiende bien con un ejemplo doméstico. Es como si a un afectado por un recorte laboral del 30% le diera por gastar el 50% más de lo habitual y elevar su deuda un 100% por encima de los recursos totales que tiene. Es verdad que hay una parte de esa política económica que se entiende. Y los expertos subrayan en momentos de crisis económica, el estado tiene que recurrir a la deuda pública porque para eso esta la deuda: para el andamiaje socioeconómico. Tu te endeudas porque siempre hay alguien que cree en ti y te deja dinero porque sabe que se lo vas a devolver. Es lo que tienen los Estados, que pueden cobrar impuestos y, por lo tanto, pueden manejar dinero. Es una cuestión de elemental humanidad.

Siempre conviene diferenciar entre gasto e inversión. Es una cuestión práctica. Si caen las familias y las empresas la recuperación va a ser imposible cuando pase el vendaval porque los que tienen que hacerlo habrán desaparecido. Pero todo eso sobre el papel y el papel lo aguanta todo. Hay que leer siempre la letra pequeña porque entonces el panorama cambia mucho. Tanto para afirmar simplemente que parece una locura. Los ingresos habituales del estado rondan los 200 mil millones de euros. Eso con un año sin turbulencias: un 12% viene del impuesto de sociedades, un 40% de la renta, del IRPF, y la recaudación de esos dos este año se va a hundir. Cierre de más de 90 mil empresas, incremento del paro incluso del 20%, o sea, se derrumba el importe de los dos impuestos, que suman más de la mitad del efectivo que ingresa el Estado. Y eso invita a una pregunta: ¿Cómo piensan cubrir el gasto previsto?

LA TRAMPA DEL GOBIERNO: SUBIDAS DE IMPUESTOS

Y aquí está la trampa. Pueden hacerlo con las transferencias de la UE, pero Europa da el dinero a cambio de determinados compromisos. Y también subiendo los impuestos con todo tipo de excusas. Es que de Europa van a llegar 140 mil millones. Sí, sí, en seis años, es decir, de momento llegan 20. Y todo lo demás, pues procederá de una fiscalidad agresiva con el IVA, los autónomos, sociedades, impuestos indirectos verdes, marrones, al ahorro, a los cuatro ricos que hay en España... Y no hay más. ¿La alternativa cuál es? Adelgazar el gasto corriente de la administración pública y dejar de llamar Estado del bienestar a lo que en realidad es el bienestar del Estado, pero eso no va a ocurrir.

El Gobierno ha optado por sacrificar al sector productivo, a las empresas, a los trabajadores para rescatarse a sí mismo porque en vez de un plan de reforma estructural de la administración lo que vamos a tener es una deuda insoportable que mañana pagarán las próximas generaciones, que ahora van a pagar los trabajadores, las pymes para que estos presuman de una ficticia agenda social porque no hay nada más antisocial que la deuda, el déficit, el paro. Y no hay nada más dañino para un país que planificar una sociedad dividida en la que la mitad más 1 sea subvencionada y la mitad menos 1... Pero hay que votar, haga un esfuerzo insoportable.

El déficit que el Gobierno sitúa ya en 11,7% es brutal, pero todos sabemos que llevará a más, al 14, al 15, al 16%. Eso se va a comer el total de las ayudas europeas. Si prefieren otra comparación, el 80% de ese techo de gasto es inviable. Si España fuera una empresa estaría en quiebra. Como es un Estado, antes de entrar en concurso de acreedores intentará dejarle a usted sin un euro. Y en ello están.

LOS BROTES VERDES DE ZAPATERO

¿Ustedes se acuerdan de los brotes verdes del Gobierno de Zapatero? Pues el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha inventado su propia versión: vende optimismo. Está bien que venda optimismo y no pesimismo, pero cuidado con alejar demasiado la realidad. ¿Se acuerdan de que esto iba a ser un crecimiento en “v”? Una bajada muy fuerte y luego una subida muy fuerte. Bueno, pues ya no es una “v”. Ayer decía la vicepresidenta Nadia Calviño que la “v” va a ser asimétrica. ¿Pues eso qué quiere decir? Que el segundo palito de la “v” no es igual al de la bajada. Esa “v” lucha por no ser una “l”, pero sin conseguirlo del todo.

Mientras la pandemia no detenga su escalada, su avance, todo esto va a ser muy difícil hacerlo. De ahí la importancia de la vacuna. No es que solo le proteja a usted de coger el coronavirus, que no es poco, es que es una inyección de serenidad para que la gente vuelva otra vez con la iniciativa particular, que es la que funciona, a sacar todo esto del hoyo. Mientras no tengamos esa vacuna, mientras no llegue Fleming, lo que hay que hacer es andar con cuidado, hacer pruebas masivas de detección, todo lo que nosotros queramos, y no cometer tonterías organizando una fiesta en la azotea de una universidad en la que se contagian 300 chiquillos, que eran 300 gilipollas. Mientras no tengamos lo otro, hay que hacer eso.