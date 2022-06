Luis del Val: "El pastor del PSOE explicó a diputados y senadores que están sirviendo a un gobierno ejemplar"

El pastor del PSOE reunió en el parvulario a diputados y senadores y les explicó que están sirviendo a un gobierno ejemplar, que respeta las instituciones, que las cosas van a ir muy bien, y todos los niños del parvulario aplaudieron con entusiasmo, no porque sean niños inocentes, sino porque necesitan creérselo para que no se les derrumbe la moral, comprobando que, cada vez que aparece en la calle el presidente del Gobierno ejemplar, haya personas que le silben y le insulten.

En otro recinto para adultos, el gobernador del Banco de España habló de que los precios del dinero subirán en julio y septiembre, que la subida de los precios ha venido para quedarse largo tiempo, y que sólo hay una fórmula que no nos lleve a la ruina colectiva: contención del gasto y apretarnos el cinturón: los trabajadores en los salarios, los empresarios en los beneficios y los pensionistas y funcionarios conformándose con la congelación.

En otro país vecino, Alemania, que tiene un paro del 3% mientras nosotros estamos en el 13 % -campeones de Europa- y una renta más alta, y una deuda bastante menor, el gobierno alemán, que no sé si será tan ejemplar como el del Pedro I, El Mentiroso, aconsejaba acopiar agua potable y alimentos en los hogares para diez días, por si el sanguinario Putin, ese hombre al que Podemos ruega que no le hagan pupa, decide cortar el gas. ¿Perjudicaría eso a los rusos? Sí, muchísimo. Pero a Putin la pobreza de los rusos le importa poco, puesto que él sabe cómo serán felices, y serán felices, cuando Rusia logre arrasar Ucrania. Y, si Putin sabe cómo serán felices los rusos, Pedro I, el Mentiroso, está convencido de que los españoles seremos felices teniéndole a él presidiendo un gobierno ejemplar, y admitiendo que los delincuentes, si son catalanes, sean indultados, que ellos pueden extorsionar y amenazar y presionar a los hijos de los catalanes que no son secesionistas, y que pueden incumplir las sentencias del Supremo. Y alguno de los párvulos que aplaudieron, se preguntaban cómo le explicas eso a un murciano, a un aragonés, a un andaluz, a un canario o a un extremeño para pedirles que te vuelvan a votar. Y aplaudían, no porque sean tontos, sino por esperar el milagro.