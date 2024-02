Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el trágico incendio de un edifico de Valencia en el que han fallecido cuatro personas y 15 desaparecidos:

Audio









He vivido en la Comunidad Valenciana y he comprobado que no hay zona de España donde más se respete el fuego. Pudiera parecer que la familiaridad incitaría al descuido, pero es todo lo contrario, y esas salidas de incendios tapiadas por cajas en las discotecas, y esas quemas de rastrojos insensatas, son infrecuentes allí, porque se tiene gran cuidado.





Así que la imagen del día es ese trágico resplandor, que no es la liturgia alegre de la fiesta, sino la tragedia que estalla y hace surgir, a la luz de las llamas, la madera de héroes, de ese conserje y de esos bomberos, que se jugaron la vida por salvar las de otros. Y la solidaridad de tanta gente de bien, de Valencia y fuera de allí, estos con su solidaridad, aquellos ofreciendo sus casas y su ayuda al paisano que la pueda necesitar. Esa es la cara del paisaje con tintes de luto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Y, en la cruz, frente a quienes ponen su vida en riesgo para salvar la vida de los demás, los que aprovechan una pandemia, que produce montones de cadáveres, para llenarse de dinero los bolsillos, los mercaderes de la muerte, los buitres de la desgracia de España, los carroñeros que explotan el infortunio de los demás para enriquecerse. La cara y la cruz.

Como en la Fiscalía. Por un lado, el día seis de febrero, en la Junta de Fiscales de Penal, 12 fiscales, frente a tres, están de acuerdo en que el asalto a la convivencia del Tsunami fue un acto de terrorismo. Y ayer, la teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde dice que nada de terrorismo, vamos que los doce fiscales que vieron terrorismo deben ser unos zoquetes. No es la única perla.

Una juez archiva la causa de delito de odio contra unos ciudadanos que, el día de Nochevieja, hicieron un pelele, representando a Pedro I, El Mentiroso, y le dieron palos en la vía pública. Pero la Fiscalía recurre e insiste en que eso es un peligroso delito de odio. O sea, a doña Ángeles Sánchez Conde, los incendios, saqueos y más de trescientos heridos del Tsunami, la toma del aeropuerto, la interrupción del tráfico en las autopistas, no es terrorismo, pero si se hace un muñeco de trapo, el día de Nochevieja, y se le dan palos, es un peligroso delito. Joder con la Fiscalía, dicho en castizo, cualquier día meten en la cárcel a unos cuantos por hacer un chiste de Pedro I, El Mentiroso, el que calumnia a ciudadanos, y los injuria acusándoles de delincuentes. Cara y cruz de España.





Las 'fotografías del día' de la semana de Luis del Val

Luis del Val: “El PSOE menguante va a quedarse como esos domésticos de las carreras ciclistas”

Luis del Val: “¿Familia numerosa? Es de fachas antiguos: familia con mayores necesidades de crianza"

Del Val, a Junts, ERC, Bildu y Podemos: “Sois tan despreciables como políticos que como personas"

Del Val: “Quien promocionó al hombre de confianza del señor Ábalos fue su compañero Santos Cerdán"