Luis del Val: “El PSOE menguante va a quedarse como esos domésticos de las carreras ciclistas”

Como madrugo bastante, quiero agradecer a los votantes gallegos y recontadores de votos, lo temprano que se supieron los resultados, que es que a mí, pasada la media noche, me pasa como a Cenicienta, que me quitan la carroza del cerebro, dentro de la cabeza se me forma una calabaza, y soy incapaz de distinguir quién pierde quién gana. Gracias, de verdad, porque aún no eran las once, cuando me pude ir a la cama.

Y me fui contento, no tanto por quién había ganado, sino por quién había perdido, vamos, que me pasó lo mismo que a los Del Real Madrid y Atlético de Madrid. Y es que la señora esa -que parecía dispuesta a obligar a las vacas a mugir en gallego, si la elegían- dijo, hace más de un año, cuando el asesino de rivales políticos, Putin, invadió Ucrania, que lo mejor que podían hacer los ucranianos era dejarse invadir y ser unos buenos rusos, como Putin manda. Hay que considerarse muy hija de Putin para llegar a decir eso, pero lo dijo, y no me cabía en la cabeza -cuando todavía no era calabaza- que los gallegos eligieran una persona así, aunque debe ser que todos los nacionalistas que sueñan con la independencia les cae bien Putin, porque ahí tienes a los secesionistas catalanes, negando lo que está probado, sus idas, venidas y proyectos de criptomonedas con Rusia.

El PSOE menguante, va a quedarse, mucho a mucho, como esos domésticos de las carreras ciclistas, que hacen el trabajo auxiliar paran que otro llegue a la meta. Según su proyecto, en Galicia iban a ser los monaguillos de la admiradora de Putin, y a eso aspiran también en las próximas elecciones en el País Vasco, donde no se sabe si irán de chicos de los recados del PNV o de Bildu, que volverá a meter etarras en las listas.

Y sigo teniendo amigos en el PSOE, y no me explico que siga vigente la consigna de “Lo que es bueno para Pedro, es bueno para el PSOE“. Cada día aumenta el número de quienes son conscientes de este proceso de jibarización, este desflecamiento, que produce tanto abstención en los votantes, como fuga a partidos comunistas, porque Pedro I, El Mentiroso, ha conseguido un PSOE filocomunista, pero si hay visón auténtico marxista ¿para qué conformarse con una piel de conejo socialista? Y ahí estamos, de derrota en derrota, hasta que consigan que el Cobarde Prófugo sea impune.