Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la detención de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos por la compra de mascarillas durante la pandemia:

La mayoría de los problemas se generan porque hablamos el mismo idioma, pero las palabras tienen para cada uno un significado diferente. Por ejemplo, ayer, cuando escuché al exministro Ábalos decir que la vida de su hombre de confianza, y mano derecha, era normalita, yo me imaginaba que era eso, casi por debajo de lo normal, dado el diminutivo, pero luego he leído que su antiguo hombre de confianza había comprado tres parcelas -una de ellas del tamaño de un campo de fútbol- y dos apartamentos en Benidorm, en primera línea de playa, y me di cuenta, enseguida, de que el concepto de normal y normalito es muy distinto entre el señor Ábalos y yo, y que el señor Ábalos está más cerca deGroucho Marx cuando afirmaba: “La felicidad está hecha de pequeñas cosas… un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…”. Vamos, lo normal, que diría el señor Ábalos.





Pero, ayer, fíjense, no me asombró que el hombre de confianza del señor Ábalos hubiera sido nombrado miembro del consejo de Administración de una de las empresas de Renfe, ni que su mujer hubiera sido contratada en la secretaría del señor Ábalos… porque al fin y al cabo quien promocionó al antiguo hombre de confianza del señor Ábalos fue su compañero Santos Cerdán, el que siempre aparece sentado junto al Cobarde Prófugo. Y Santos Cerdán, no lo olvidemos, es electricista y, por tanto, experto en enchufes. Pero nada de eso me escandalizó.

Lo que me causó más estupefacción que el señor Ábalos, fue contemplar, al presidente del Gobierno de un país miembro de la Unión Europea, injuriar desde su tribuna a un ciudadano, que fue acusado y perseguido, y que nunca llegó a ser ni juzgado, ni encausado, porque la Fiscalía no encontró indicios y archivó el caso.

¿Ustedes se imaginan al canciller alemán, Olaf Scholz -socialista- difamar e insultar a un ciudadano particular, desde la tribuna de una rueda de Prensa? ¿Creen que Enmanuel Macron afirmara algo así -siendo mentira- y dejando caer que los fiscales habían prevaricado? Inimaginable. Hay que estar muy nervioso, muy inseguro, y carecer de argumentos para desnudar así su miseria moral. Creo que a Pedro I, El Mentiroso, no le produjo vergüenza, pero yo me sentí, como español, tras el asombro, muy avergonzado.

