Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ausencia de los diputados de Junts, ERC, Bildu y de Podemos del minuto de silencio que se ha guardado este martes en el Congreso de los Diputados por losdos guardias civiles asesinados por los narcos en Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero:

Recuerdo, hace años, que cenaban en mi casa un amigo, ministro, y su mujer. Era a finales de febrero, pero de aquellos febreros de helada mañanera. Al término de la cena, le pregunté a mi amigo, si no podían subir el conductor y el escolta a tomar un caldito caliente, y mi amigo me contestó que tenían prohibido abandonar el coche.

Me he acordado de aquello, después de que, ayer, los diputados de Bildu, Esquerra, Junts y Podemos, se ausentaran del Congreso para no estar presente en el minuto de silencio que se dedicó a los dos guardias civiles, asesinados en acto de servicio, en condiciones que avergonzarían a cualquier ministro de Interior. Este acto de ignominia sucedía pocos días después de que el PSOE, en Europa, votara en contra de considerar que el trabajo de policías y guardias civiles, fuera considerada una profesión de riesgo.





El trabajo de un escolta, la mayor parte del tiempo, es de mucho esperar: esperar a que acabe la sesión del Congreso, esperar a que acabe el consejo de Ministros, esperar a que concluya la entrevista que mantiene el jerarca con el presidente de una Comunidad Autónoma a la que ha ido a visitar.

Pero hay momentos de tensión: manifestaciones inesperadas, alboroto alrededor del coche, acompañar al escoltado hasta el interior de un restaurante abarrotado, donde ha quedado a comer, y vigilar el aspecto de las mesas circundantes, y, lo peor, fuera del coche, en los lugares públicos, donde la vigilancia debe ser, tan concentrada, como cortés con las personas que les rodean.

Y, a veces, alguno de estos hombres, muere en acto de servicio, recuerdo el escolta de un delegado del Gobierno, creo que en Navarra, que recibió en su pecho los disparos que iban destinados a la persona que protegía.





Pero según el PSOE no son profesiones de riesgo, y según los miserables diputados de Junts, Esquerra, Bildu y Podemos, no se merecen un minuto de silencio quienes se juegan la vida, y la pierden, por trabajar en nuestra seguridad. Tenéis libertad para ausentaros como ratas cobardes de un mínimo y escueto reconocimiento que no los resucitará. Y yo tengo la libertad de opinión para considerar que sois tan despreciables como políticos que como personas, y que aprovecho vuestra infame vileza para saber quién representa lo contrario de lo que es la dignidad y la decencia.





