Luis del Val: “¿Familia numerosa? Eso es de fachas antiguos: familia con mayores necesidades de crianza”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la nueva denominación de familia numerosa:

Pedro Sánchez está seguro de ser uno de los mejores líderes políticos del orbe

El bruxismo es una enfermedad en la que, despierto o dormido, se aprietan fuertemente los dientes. Esto provoca desgaste en los esmaltes, y dolor de los músculos de la mandíbula. El presidente del Gobierno, Pedro I, El Mentiroso, suele dar muestras de bruxismo y, ayer, en algunos momentos, su mandíbula parecía una pared de frontón, en la que podrían rebotar hasta pelotas de acero. Pero no por falta de humildad.

Pienso que él cree que, no solo no le falta de humildad, sino que es el más humilde del mundo. Asimismo, está seguro de ser uno de los mejores líderes políticos del orbe. De ahí, su frustración, no por falta de humildad, sino por esa desilusión de los buenos entrenadores que tienen unos jugadores, que no le ganan un partido.

Siendo él tan bueno, comprobar que el equipo siempre pierde los partidos le lleva -en su inigualable humildad- a decir lo evidente: que los líderes locales del PSOE son una mierda y no están a la altura del líder nacional. Menos mal que le acompaña un equipo de Gobierno deslumbrante, efectuando cambios que harán historia.





De familia numerosa a familia con mayores necesidades de crianza

¿Familia numerosa? Eso es de fachas antiguos: familia con mayores necesidades de crianza. Es que no paran de mejorarnos la vida

Sin ir más lejos, el ministro Pablo Bustinduy, da una paso adelante histórico, y las familias numerosas pasarán a llamarse “familias con mayores necesidades de crianza”. Incomprensiblemente, este paso es rechazado por el 96% de las familias numerosas, si serán desagradecidas.

El excelentísimo señor ministro es de Podemos, y comenzó su carrera política protestando de la casta. Teniendo en cuenta que su madre fue también ministra y, después, en doce años, por sentarse en los consejos de Administración de Red Eléctrica, percibió dos millones de euros brutales -perdón, quiero decir brutos-, ya no sé qué es la casta, como tampoco estoy seguro de lo que es una familia numerosa.

Pero estoy convencido -tan convencido como Pedro I, El Mentiroso, de su inmensa humildad- que esto causará asombro en la UE, y mi hija estará alborozada al saber que su familia ya no es numerosa, sino familia con mayores necesidades de crianza. No extraña el rechinar de dientes de nuestro presidente, rodeado de un equipo regional que no está a la altura de sus brillantes ministros, capaces de estos espectaculares avances. ¿Familia numerosa? Eso es de fachas antiguos: familia con mayores necesidades de crianza. Es que no paran de mejorarnos la vida.





