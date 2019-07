Luis del Val:"Después de escuchar a Pedro Sánchez en la televisión, me fui a la cama envuelto en la serenidad"

A mí no me ha quitado el sueño, ni siquiera Cristóbal Montoro, cuando sufrió la alucinación de creer que todo periodista medianamente conocido era millonario. Pero también es verdad que duermo con mayor sosiego, cuando hay muestras evidentes para la tranquilidad. Y, ayer, después de escuchar a Pedro Sánchez en la televisión, explicando sus proyectos, me fui a la cama envuelto en la serenidad. Y es que, de repente, declaró todo lo contrario de lo que había dicho antes, y confesó que, debido a su sentido de la responsabilidad, volvería a intentarlo en septiembre, todo lo contrario de lo que había venido diciendo antes, y es que si no salía investido habría elecciones en noviembre. Si su sentido de la responsabilidad le impele a decidir todo lo contrario de lo que decía hace sólo tres días, significa dos cosas: primero, que tenemos un candidato responsable, y, segundo, que estuvimos a un dedo de haber investido como presidente de gobierno a un ciudadano irresponsable. ¡Uhf! Menos mal.

La irresponsabilidad comenzó cuando salió el CIS de Tezanos, anunciando, orbi et orbe, que si se repetían las elecciones, media España se levantaría socialista, el PSOE iba a arrasar, y Podemos adelgazaría tanto que podría parecer, de lejos, una ONG. Con el CIS de Tezanos en la mano, casi todos los comentaristas llegamos a la atrevida conclusión de que esa amenaza de volver a repetir elecciones podría desencadenar en Podemos una gastroentiritis política, que le podría llevar a aceptar el ministerio de limpieza de las vías aéreas, y un puesto de estenotipista en las Cortes para un recomendado de la señora de Pablo Iglesias.

Sin embargo, el Cis de Tezanos tiene días, como el reloj vendido en voz baja, y hay días en que produce el mismo respeto que la echadora de cartas del Retiro. Y Pablo Iglesias resistió, no sabemos si por calculado órdago, o porque maneja otras encuestas. Mas, sea cualquiera la causa, lo importante es que un Pedro Sánchez, lleno de irresponsabilidad, y dispuesto a convocar elecciones, en cuanto le dijeran que no por segunda vez, devino en un ciudadano responsable, y completamente distinto. Más aún, su sentido de la responsabilidad es tan hondo, que hasta el PP ya no le parece una pandilla de fascistas, ante la que hay que colocar un cordón sanitario y acercarse a hablar con ellos con cámara de filtro respiratorio para evitar el contagio, sino que pueden ser interlocutores válidos, no me lo puedo de creer, que dice una vecina de mi tía Pascualina. Pero es lo que tiene cuando, de repente, te llega la responsabilidad. ¿También era irresponsable el Pedro Sánchez que triunfó en una moción de censura para convocar inmediatamente elecciones, y tardó casi nueve meses de embarazo hasta que las convocó? Bueno, es el pasado. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, presidirá el consejo de ministro en funciones, un presidente de Gobierno en funciones, que ya ha dejado de ser un irresponsable. Algo es algo, al menos si te lo crees.