El detalle de Alcaraz en su derrota contra Sinner que llama la atención de Juanma Castaño: "Le he visto incómodo, es un tenista que tiene que sonreír y no le he visto sonreír en ningún momento"

Carlos Alcaraz cayó este domingo ante Jannik Sinner por 7-6(4) y 7-5 en la final de las ATP Finals de Turín, perdiendo la oportunidad de conquistar por primera vez la prestigiosa Copa de Maestros.

Cordon Press Jannik Sinner repite el título de Maestro conseguido en 2024.

ALCARAZ NO PUEDE DERRUMBAR EL MURO DE SINNER

El número uno del mundo, campeón de ocho títulos en 2025, volvió a chocar con un Sinner impecable bajo techo, que revalidó su título sin ceder un solo set durante toda la semana, repitiendo la hazaña lograda en 2024.

El murciano mostró solidez durante gran parte del encuentro, pero una molestia en el muslo derecho, aparecida en el primer set, condicionó su rendimiento en los momentos clave. Pese a contar con una bola de set, no supo cerrar la primera manga, que terminó escapándose en el ‘tie-break’. La preocupación aumentó con la vista puesta en la próxima Copa Davis, mientras Sinner, muy apoyado por el público italiano, mantuvo su extraordinaria racha en pista cubierta, ahora con 31 victorias.

Marco Alpozzi/LaPresse/Sipa USA / Cordon Press Carlos Alcaraz, durante las ATP Finals

En el segundo set, Alcaraz logró adelantarse con un ‘break’, pero el italiano reaccionó de inmediato en el sexto juego y elevó su nivel para frenar los intentos del español. Aunque Alcaraz no dejó de luchar, tampoco encontró la forma de romper el sólido juego de fondo de Sinner, quien aprovechó el mínimo descuido para sentenciar el duelo y retener su corona.

EL DETALLE QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN DE JUANMA CASTAÑO

En 'el Tertulión de los domingos' se analizó la derrota de Carlos Alcaraz, que esta semana deberá jugar con España las finales de la Copa Davis. Y a Juanma Castaño no le gustó un detalle del tenista murciano durante el partido.

EFE Carlos Alcaraz posa con el trofeo de subcampeón de las ATP Finals.

"He visto a Carlos gestualmente como si estuviera incómodo durante casi todo el partido", explicaba Juanma Castaño. Una opinión con la que Ángel García se mostraba de acuerdo y decía: "Sí, se ha enfadado mucho consigo mismo".

El director de El Partidazo de COPE quiso ir más allá y explicó: "Alcaraz es un tenista que tiene que sonreír en la pista, porque sonríe mucho. Y yo no le he visto sonreír en ningún momento contra Sinner".

Por su parte, el experto en tenis de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE buscó la razón de esa incomodidad del tenista y señaló: "La sensación que tengo, y le pasa a Sinner también, es que se tienen muchísimo respeto entre ellos. Y entonces, salen a pista muy tensos y se ha visto en los primeros juegos, que han sido lo peor del partido".