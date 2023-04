Luis del Val: “Contemplo una España entretejida de creyentes y agnósticos conviviendo en los mismos espacios"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ en la convivencia que se vive estos días de Semana Santa en las calles de España:

Ayer, di un paseo por el monte y las jaras, tan modestas todo el año, se engalanaban con flores blancas y una yema amarilla en el centro. Luego, al tropezarme con la primera urbanización, saltaban por entre las rejas las glicinias, saludando a la calle con su aroma, y con un malva de diminutos nazarenos. La primavera estalla a pesar de la sequía, y la convivencia entre playas y procesiones, hedonismos y penitencias, e incluso una mezcla de las dos, se advierte en las ciudades. No veo a los cofrades abandonar la procesión y entrar indignados en un café, donde un par de mesas mantiene su tertulia, acusando a sus miembros de indiferencia religiosa. Tampoco he observado a nadie indignarse ante el corte de una calle, y argumentar que la calle es un espacio público, como dijo hace un par de años una de las que interpretan el papel de ministras, y pretendía que las procesiones se hicieran en el interior de los templos.

Lo que contemplo es una España entretejida de creyentes y agnósticos, de practicantes y contempladores, conviviendo en los mismos espacios, sin molestarse unos a otros, y, desde luego, sin enfadarse, con esa acritud que parece condición obligatoria en los políticos. A lo peor es que los políticos se parecen poco a España, pero aunque me consta que los políticos son españoles, me gusta mucho más la España que veo que la que me cuentan los políticos.

Leo el ABC y me anuncian que un partido político va a rememorar la muerte deFranco, ocurrida hace 48 años y el enfrentamiento de la Guerra Civil que estalló hace 87 para animar la campaña electoral. Es decir, que tras esta semana de glicinias, jaras, procesiones y convivencia, cuando creíamos que el domingo terminaban, para unos las vacaciones y para otros las penitencias, resulta que se adelanta la campaña electoral, y comienza el vía crucis de los desencuentros y la rememoración de una guerra fratricida ocurrida hace casi un siglo. Pongo la televisión aragonesa y una mujer le canta una jota a un paso. Le aplauden, se reanuda la procesión. Si España fuera como los políticos, la jotera sería una facha tan de derechas, como la que he escuchado cantar una saeta a través de la televisión madrileña. Hoy muere quien predicó que éramos iguales, pero los políticos quieren que marquemos diferencias y elijamos un bando.

