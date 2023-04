Del Val: “El contrato fijo discontinuo ha permitido a Díaz ofrecer a Sánchez ocultar medio millón de parados"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ en Yolanda Díaz y su ‘truco’ del contrato fijo discontinuo con el que se pueden maquillar los datos del paro:

Audio





Puede que sea influencia de la edad, pero me enternece cualquier cosa que no hace mucho me indignaba. Me enternece que un millonario, hijo de millonario, soberbio y machista, reciba cientos de miles de dólares para ayudarle en sus tropiezos con su lujuria y la ocultación de sus impuestos a Hacienda. Se llama Donald Trump y a lo mejor los ciudadanos estadounidenses, que ayudan con su dinero a este millonario (por cierto millonario a través de la especulación de terrenos) se merecen que vuelva a ser presidente, aunque el resto del mundo no nos lo merezcamos.

Por ejemplo, me enternece también, hoy, martes, imaginarme los rostros de las ministras Ione Belarra e Irene Montero, cuando se reúnan en el Consejo de Ministros -si es que lo hay, o el martes próximo- con la vicepresidenta Yolanda Díaz, la de las blancas hopalandas, y no es costoso apuntar en ellas una expresión de contrato fijo discontinuo. El otro día, me parece que en la fotografía que publicaba ABC, ya tenían cara de contrato fijo discontinuo, más acusada la de Ione Belarra, precisamente ministra de la agenda 2030, que a saber dónde estará Belarra, e incluso usted y yo, en 2030.

El contrato fijo discontinuole ha permitido a Yolanda Díaz ofrecer a su señorito, Pedro I, El Mentiroso, la posibilidad de ocultar medio millón de parados. Y hablando de la de las blancas hopalandas, forma parte de un Gobierno que comenzó diciendo la obviedad de que pagarían más los más ricos, y resulta que los que pagan el pato son los autónomos, y me enternece cuando dice que quiere ser presidenta para hacernos felices, porque creer que la felicidad consiste en perseguir a los autónomos y a las clases medias, sólo puede provocar indignación o enternecimiento.

Audio









Y, por ejemplo, también me enternece este continuo disfraz de los comunistas de toda la vida, que si verdes, que si ecologistas, que si cineastas, que si veganos, y esa puñetera obsesión de no dejar a la gente que busque su propia felicidad, que siempre fue subjetiva y, por tanto, individual. Y, mira, también me enternece aquella gran esperanza comunista que iba a asaltar los cielos, y se ha cortado la coleta, y parece que le ha pasado lo mismo que a Sansón, aunque este cambia a menudo de Dalilas, y vive el pobre en el infierno de la traición. Enternecedor panorama.

Las fotografías de Luis del Val de la semana

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luis del Val, al guardia civil Dámaso Guillén que salvó a jóvenes y niños asturianos: “Murió como un héroe”