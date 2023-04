Luis del Val, al guardia civil Dámaso Guillén que salvó a jóvenes y niños asturianos: “Murió como un héroe”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de ‘Herrera en COPE’ en Dámaso Guillén, el guardia civil que trabajaba en la protección y seguridad de una prueba ciclista en la localidad de Beifar, y que con su vida salvó la de no se sabe “cuántos jóvenes y niños asturianos”:

Audio





Había robado el coche, amenazando con un hacha a un vecino, y se había dado a la fuga. Se metió en una carretera, donde docenas y docenas de niños y jóvenes, participaban en una prueba ciclista. Iba en dirección contraria al pelotón que desconocía lo que les esperaba. El primer control de la Guardia Civil, no sólo se lo saltó, sino que aceleró todavía más. En el segundo control, estaba el guardia civil Dámaso Guillén, que le dio el alto, y sabiendo la catástrofe que podía ocurrir, si aquél loco continuaba y se cruzaba con el pelotón de jóvenes y niños, se interpuso delante. Y lo arrolló, y lo mató. Y el guardia civil salvó la vida de no se sabe cuántos ciclistas que hubieran perecido o hubieran sido mutilados por el criminal. Nadie es héroe a la fuerza. Eso se elige. En unas décimas de segundo, pero se elige. En unas décimas de segundo contemplas el aire de fiesta que hay detrás de ti, lo que puede ocurrir, y decides echarte a un lado o ser un obstáculo para que no ocurra una masacre. Y Dámaso Guillén eligió lo segundo. Y le costó la vida, y salvó la de no se sabe cuántos jóvenes y niños asturianos.

Audio









Y el Domingo de Ramos fue para él un domingo de muerte. No sé cómo le darían la noticia a su viuda, que se pasa la vida en los quirófanos de Oviedo, ayudando también a que otros vivan. O a su hija. Pero dentro de algo más de una hora estarán juntas en el funeral de un esposo y un padre, un guardia civil, que eligió ser un héroe. Y a mí me parece la noticia más importante de esta mañana. Y la que me conmueve, y la que me ayuda -en medio de esta feria de vanidades y salva patrias- a tener algo de esperanza en esta sociedad que parece tan superficial como podrida, porque, de vez en cuando, un hombre, un hombre solo, se enfrenta a un dilema y lo resuelve de la manera más terrible y dolorosa para él. Me imagino que al funeral acudirán los agradecidos familiares de esos ciclistas a los que salvó de una muerte o de una mutilación. Y, desde aquí, sólo podemos enviar una corona de palabras, una esquela de admiración que siempre se quedará corta ante la hazaña de Dámaso Guillén, guardia civil del Destacamento de Tráfico de Oviedo, un hombre nacido en Jaén, y que para salvar la vida de sus compatriotas, a los cuarenta y ocho años, un domingo en Asturias, murió como un héroe.