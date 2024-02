Luis del Val, avisa: “La amnistía integral está ya a punto”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las razones, detalles por los que afirma que la amnistía está ya a punto:

No tengo ninguna garganta profunda que me pase información, pero a laamnistía integral -integral como el pan que le gusta a un amigo mío- o total, como le gusta denominarla al Cobarde Prófugo, está ya a punto.

Lo dijo Bolaños, y, por una vez no mentía, antes de poner cara de pez, ante la afirmación del Rey de que un Estado de Derecho, donde los ciudadanos no son iguales ante la Ley, no es un Estado de Derecho.





Y es que hay dos detalles: el primero, menor, es que los recaderos de Sánchez se han seguido viendo con el Cobarde Prófugo, sin la presencia del mediador. ¿Se acuerdan del mediador? Pues le pagamos los viajes y la estancia, pero ni apareció en enero, ni en lo que va de febrero. Es un mediador bastante vago, no como Zapatero, que algunos años se hace más de 20 viajes Madrid-Caracas, Caracas-Madrid.

Pero el detalle brillante y fulgente de que la amnistía total y absoluta está a punto de servirse, es que el Fiscal General del Estado se ha puesto a trabajar. El Fiscal General del Estado es independiente, independiente de los españoles, y, al parecer dependiente de Pedro I, El Mentiroso.

¿Y qué ha sucedido? Pues que el caso de corrupción del Barca, sobornando a la cúpula de los árbitros, dormía en los juzgados, hasta que llegó el juez Joaquín Aguirre, y tomó declaraciones a los árbitros -la mayoría de ellos aseguran que se sentían presionados cuando arbitraban un partido del Barça- y acusó de cohecho a Laporta. Ante esta lección de eficiente trabajo, la Fiscalía, que también mostraba desgana por el caso, se ha puesto a trabajar, a su manera, claro, y el escrito del fiscal parece un escrito del abogado defensor del Barça y de Laporta, donde aconseja que total, no hay nada, o sea, que Negreira sacara del banco 150.000 euros ¡en un solo día!, tampoco es importante, hace falta cuajo, cuando Hacienda ya te multa si haces un pago sin recibo de 1500 euros.

Pero, claro, no vivimos en un Estado de Derecho, porque no somos todos iguales ante la Ley, y el juez Joaquín Aguirre es acusado de tenerle manía al Cobarde Prófugo. Serán todos amnistiados.

Vamos, a los dos guardias civiles asesinados, los matan con una lancha conducida por unos secesionistas catalanes, en Canet de Mar y ni entran al calabozo. Amnistía total para unos pocos, en esta España donde la mayoría parece tan indiferente como anestesiada.

