Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en una de las dos viudas de los guardias civiles asesinados en Barbate por su "arrojo y coraje" ante el ministro Fernando Grande-Marlaska en el entierro al impedirle condecorar el féretro de su marido y honrar así su vida:

No hay persona más indomable que una viuda ante el cadáver de su marido

No hay rebelión más auténtica que la que nace del fondo de un alma envuelta en el dolor. No hay persona más valiente, que la que ha visto su vida destrozada, y sabe que ya no tendrá que decir “Ten cuidado”, esa súplica habitual en la despedida, segundos antes de que él se vaya a su trabajo.





No hay ser más libre que quien viene de esa desesperación, que trae el hacha inesperada que destruye a una familia, y asiste a la ceremonia de la despedida, consciente de que dentro del ataúd se marcha su marido y, también, buena parte de su vida.

No te acerques al ataúd, que quien va dentro es de ella, del amor del que nacieron dos hijos



No hay persona más indomable que una viuda ante el cadáver de su marido, y más vale que la dejéis tranquila, que no la provoquéis con medallas, que no intentéis aparentar un dolor que es falso y nunca llegará a ese desgarro, que parece atravesar sus entrañas, y que sólo puede expresarse en un sollozo, en un gemido, en unos dientes apretados por la rabia, o en una mirada que, si la provocáis, brillarán de furia y desafío.

Meteros la medalla en una rendija del trasero ministerial, si es que los ministerios tienen culo, porque esa vacua ceremonia no devuelve la vida, no alivia la congoja, ni borra el desconsuelo, ni los honores y condecoraciones impedirán que esa mujer tenga que sacar adelante a sus dos hijos pequeños, con la ridícula pensión de 600 euros mensuales, que es como en España se paga a los héroes, aunque no quieran serlo.





No te acerques al ataúd, que quien va dentro es de ella, del amor del que nacieron dos hijos, de una historia que no conoces, de una novela que ha acabado en tragedia, en una tragedia en la que también eres responsable.

A su marido le mandaron a una guerra, armado con un tirachinas, cuando el enemigo llevaba ametralladoras.

No hay rebelión más auténtica que la nace del fondo de un alma envuelta en el dolor, porque a ella no le asustan los tanques de la jerarquía, ni los cañones del protocolo, ni las convenciones sociales, porque esa alma sabe que a su marido le mandaron a una guerra, armado con un tirachinas, cuando el enemigo llevaba ametralladoras.

Aquí, en este preludio de entierro, sólo manda el coraje de una viuda, el arrojo de una mujer, a la que le queda un largo camino donde tendrá que ser heroína a diario, y sacará a sus hijos adelante, envuelta en recuerdos de una vida que fue y ya no volverá.

Por respeto a ella, por respeto a un guardia civil, no acerquéis vuestras manos a un ataúd, que sólo es de ella y de sus hijos.