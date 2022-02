Luis del Val: "El asesino silencioso"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el cáncer ese "asesino silencioso" muy presente en nuestra sociedad:

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Cuando tenemos alguna alteración en nuestro organismo, nos sentimos mal y, en muchos casos, aparece la fiebre. La fiebre viene a ser la sirena de la alarma que certifica que nos debe diagnosticar un médico, porque estamos enfermos, aunque no sea grave.

Sin embargo, hay una enfermedad que no avisa, que no altera nuestro ritmo de vida cotidiano, y que actúa de una manera tan discreta que no sabemos de sus existencia, salvo cuando ya ha llevado a cabo una labor de destrucción tan avanzada, que es muy difícil plantearle batalla. A este asesino silencioso le llamamos cáncer, y aunque hay corrientes científicas que abanderan que la aparición de cáncer es una consecuencia de nuestra forma de vida, se encontró un esqueleto de un dinosaurio de hace más de 70 millones que padecía cáncer de huesos o, como diría un médico, osteosarcoma.

Alguien podría apresurarse a decir que qué tenemos que ver con un dinosaurio vegetariano, pero ya se han encontrado huellas de cáncer en un homínido de hace casi dos mil millones de años, ese tatarabuelo de la especie humana, que nunca usó un móvil, ni comía hamburguesas, ni respiraba el aire viciado de las grandes ciudades.

Hoy es el Día Mundial del Cáncer, pero lo importante no es el alineamiento entre quienes creen que el cáncer ha aparecido porque no vivimos como en la Edad Media o entre los que creen que los hábitos influyen en su crecimiento y no en su aparición, sino en que la palabra cáncer, que durante muchos años equivalió a una sentencia de muerte, hoy es la denominación de una enfermedad que, como todas, puede combatirse, sobre todo con la prevención.

Fijémonos, por ejemplo, en el porcentajes de mujeres que morían de cáncer de mama hace sólo medio siglo y el porcentaje de hoy. Eso no quiere decir que el asesino silencioso sea fácil de vencer, pero es un alivio saber que ya no es invencible, y que gracias a la investigación y a la Medicina, hoy podemos estar con una hija -“Buenos días, Calíope”-con un amigo, incluso comprobar que seguimos vivos, a pesar de que pasó por nuestro cuerpo el temido asesino silencioso".

