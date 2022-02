Del Val, sobre los fondos europeos: "Cuesta entender que repartan el dinero como si España fuera un cortijo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el reparto de los fondos europeos:

Audio





[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE" DEL JUEVES 3 DE FEBRERO]

"Empieza una tonta contemporánea diciendo que el dinero del Estado no es de nadie, y no pasa demasiado tiempo para que llegue un Gobierno que piense que es suyo. He leído con atención el reportaje que publica Álvaro Carvajal, en el diario El Mundo, sobre el reparto de los fondos europeos de inclusión social, y no tengo más remedio que felicitar a Murcia, una de las zonas de España con menor renta por habitante, porque allí, a pesar de la escasa renta de media, no hay problemas de inclusión social, y no les ha llegado ni un euro. En cambio al País Vasco, que ostenta con orgullo la renta per cápita más alta de España, tiene problemas de inclusión social y, por eso, el Gobierno le ha dado más de seis millones de euros a ver si arreglan la inclusión social, que mucha riqueza, pero tendrían que aprender de Murcia. Como Navarra, la segunda más rica de España, que ha recibido también casi seis millones.

En cambio, Andalucía, otra de las más pobres, tampoco tiene problemas de inclusión social, y ya se sabe que los semináufragos de las docenas de pateras que llegan a sus costas, enseguida se hacen ingenieros de caminos, y no hay problemas de inclusión social. Los tienen, en cambio, las Comunidades de Valencia y Castilla La Mancha, que han recibido casi 20 millones de euros entre las dos. Algún malicioso podría pensar que el dinero de Europa para inclusión social nunca va a parar a las comunidades gobernadas por el PP, y yo no soy malicioso, y tiendo a pensar que es que las comunidades gobernadas por el PP lo hacen muy bien y, en cambio, en las que manda el PSOE lo hacen muy mal. Ahí está Castilla y León, que tampoco ha recibido, ni un euro, también gobernada por el PP. A ver si los maliciosos tienen razón y, en ese caso, el mensaje es claro para los castellano-leoneses: no votéis al PP que como sigan con mayoría no vais a catar ni un euro de los fondos europeos.

No lo creo. Me cuesta entender que en el reparto de los fondos europeos haya unas personas tan sinvergüenzas que repartan el dinero como si España fuera un cortijo y ellos los propietarios. Me cuesta. Claro que también me cuesta entender que en Andalucía no existan problemas de inclusión social y sí los haya, en el País Vasco y en Navarra. Cuesta entender que más del 80% del dinero se reparta entre socialistas".

También te interesa

Luis del Val: "Estoy a cinco minutos de declararme objetor de conciencia de las mascarillas en el exterior"