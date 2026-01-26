COPE
26 ENE 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch

"Aarón Escandell, el magnífico portero del Oviedo, cogió la pelota fuera del área en el Camp Nou. Él no quería, pero fue así. Lo va a confirmar el tiempo de revisión arbitral, la tira cómica de la semana..."

