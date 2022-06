El mensaje de Luis del Val a Sánchez: "Será malísimo Putin que quiere cargarse a nuestro mentiroso preferido"

Ayer, cuando me enteré de que Boris Johnson había roto parte del tratado firmado con la Unión Europea, me acordé de Pedro I, El Mentiroso.

En realidad, Boris Johnson ha tirado de manual, porque desde los tiempos de Maquiavelo cualquier político sabe que, cuando le van las cosas mal en el interior, hay que buscarse un enemigo exterior, porque eso une mucho al personal, la afición se calienta, y suelta himnos y se olvida de los desastres de quién les gobierna.

Al premier británico las cosas le van mal, no porque se soltara tomando copas durante la pandemia y mintiera, no. Es cierto, que a la cultura anglosajona le repugna la mentira, no como en el Mediterráneo que parece que la llevamos puesta de casa. Lo de la mentira enfadó, pero lo que le tiene enfadado al personal es que la salida de la U.E. también se hizo a base de mentiras, ya saben, lo de siempre: nosotros los británicos somos más listos, más altos y más guapos, y en cuanto nos separemos los ciegos verán y los tartamudos hablarán mejor que Demóstenes. Lo del secesionismo catalán, pero en inglés. El Brexit no trajo nada de eso y, en Londres, mucha gente se quedó en la calle, porque algunas multinacionales que estaban en la City se fueron a Paris, a Frankfurt, a Roma e incluso a Madrid.

A Boris Johnson las cosas le van mal y, ahora, inicia un conflicto con la Unión Europea, porque la economía en el Reino Unido se va a resentir, y a los votantes podrá decirles que eso es por culpa de los egoístas europeos, esos pobrecillos del continente que siempre han tenido envidia de los ingleses. ¿Y por qué, al enterarme del follón que ha iniciado a cuenta de Irlanda, lo relacioné con Pedro I, El Mentiroso? Porque todo político tira de manual, y ya desde el Gobierno nos cuentan que la metedura de pata con Argelia ha sido cosa de Putin, si será malísimo Putin que quiere cargarse a nuestro mentiroso preferido. Como en el futuro pintan bastos económicos, me temo que un tipo que piensa que lo que le va bien a él le va bien a España, invada Gibraltar o se busque un enemigo exterior de verdad. Y nos complique la vida todavía más de lo que ya nos la ha complicado.