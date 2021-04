Luis del Val, a Pablo Iglesias: "Por favor, se lo pido por favor: no me pague el dentista"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la promesa de Pablo Iglesias de dentista y gafas gratis para los madrileños:

"Por favor, se lo pido por favor: no me pague el dentista. A lo peor piensa usted que soy un soberbio, pero aspiro a vivir en una sociedad donde mis hijos, mis vecinos y todos mis compatriotas, y yo mismo, podamos tener un puesto de trabajo digno, y que sean reconocidos los méritos, y que no sólo podamos pagarnos el dentista, sino elegir aquél que nos parezca más adecuado. Porque intuyo, que en esa sociedad de resignados y menesterosos en la que usted sueña, el dentista será el que toque de los que formen el futuro Cuerpo Estatal de Dentistas, y los que estén en ese cuerpo de dentistas privilegiados con cliente seguros, serán aquellos que se muestren fieles a la ideología del gobierno, o amigos o familiares y asimilados.

No, por favor, no me pague el dentista. Deseo vivir en una sociedad libre, en una economía libre, donde el dentista que más gane pague más impuestos, como sucede ahora, pero no me recoja a los malos dentistas que están a punto de cerrar la consulta, y, si son de su ideología, los nombre a dedo dentistas oficiales de los que, por estar hundida la economía, se encuentran en una situación que no habían sufrido antes, y tendrán dentista gratis y miseria asegurada.

Por favor, no me pague el dentista. Y que no sea cómplice la ministra de Hacienda, que sale casi todos los días a decir que va a subir los impuestos, que es exactamente lo contrario de lo que hacen el resto de países de la Unión Europea, porque cuando una economía está asfixiada, como la nuestra, subir los impuestos es lo mismo que pisar el tubo de oxígeno que permite la respiración asistida.

Por favor, no me pague el dentista, porque seguro que los agraciados deberán mostrar un carnet patriótico para acceder a la ganga, como ocurre ahora mismo en Venezuela para vacunarse. Conozco el procedimiento. Lo sufrieron durante 63 años en Rusia. Y no quiero ser un esclavo a cambio de que me paguen el dentista. Pretendo seguir siendo un hombre libre y poder decir que, puestos a enseñar los dientes, le aconsejo a usted que vaya al dentista, porque sus incisivos superiores merecen una revisión. Y no se preocupe. La factura de su dentista la pagaremos los españoles".

