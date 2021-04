Las mejores frases del debate del 4-M: "Es usted un personaje de todo menos querido en Madrid"

El único debate entre los seis candidatos a presidir la Comunidad de Madrid que concurren a las elecciones del próximo 4 de mayo ha dejado unas cuantas frases significativas a lo largo de la noche. Estas han sido las intervenciones más sonadas de la discusión entre PP, PSOE, Unidas Podemos, Vox, Ciudadanos y Más Madrid.

Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso durante un acto de la camapaña electoral (EFE)

Yo no traje el virus, no lo inventé yo

La izquierda... Gestión, poquita

Es usted un personaje que es de todo menos creíble, de todo menos querido en Madrid. Ha venido en un taxi una persona que va siempre con corte, le ha faltado el coche de la niñera (a Iglesias)

Ustedes, salvo insultar, no hicieron nada (a los cinco candidatos restantes, sobre la gestión de la pandemia en Madrid)

¡Cómo le han cambiado desde La Moncloa! (a Gabilondo)

Utiliza el 12 de Octubre para hacer sus carteles y manifestarse usted (a García)

Dejen ya de utilizar la sanidad pública y de meter miedo a la gente (a la izquierda)

¿A cuántas residencias fue usted, siendo el responsable del mando único? ¿Cuántas veces vino a ayudar? Sólo la UME nos ayudó por parte del Gobierno. La única ministra que se ha puesto aquí, que ha sido Robles. Usted, ¡al chaletazo! Sin ayudar nunca (a Iglesias)

No compren mercancía averiada: siempre ocurre en campaña

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si la economía en Madrid ha resistido mejor que en el resto de España, es gracias a las políticas liberales

Usted sabe mucho de economía y de cobrar doble: en la Asamblea de Madrid y en su trabajo (a García)

Les encanta multiplicar la pobreza para luego poner la lupa y la pancarta

Sólo hemos recibido ataques y muy poca ayuda

Se está jugando en estas elecciones el modelo para Madrid y para España, que pretenden cambiar por la puerta de atrás en La Moncloa

En estas elecciones, les pido que se unan a la inmensa mayoría de ciudadanos que deben elegir entre comunismo o libertad

Ángel Gabilondo

ALCORCÓN (C.A. MADRID), 08/04/2021.- El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, durante su visita este jueves a Alcorcón. EFE/ Fernando VillarFERNANDO VILLAR

El 4 de mayo no vamos a elegir con quién vamos a salir a tomar algo, sino quién va a liderar la recuperación

No es gestión: es SU ideología (a Ayuso)

¡Nadie le comprende! ¡Nadie está de acuerdo! ¡Todos lo hacemos todo mal! (a Monasterio)

Aquí hoy debe ser el día de la soledad. ¡No se sienta usted también solo! (a Bal)

A mí no me da miedo la palabra pacto: nunca me lo dio

La desigualdad es un drama en Madrid, y la pobreza también

No hay valores ni sensibilidad humana para hacer eso (sobre los menas y Vox)

Yo no soy Sánchez. Yo soy Ángel Gabilondo. Y me presento yo. Y cuando se habla del virus se refiere a Sánchez (a Ayuso)

Ayudas directas, ¡que no se ha dado ni una!

Yo no puedo gobernar ni con Vox ni con el PP

Confío en contar con el apoyo de Unidas Podemos para frenar el paso al Gobierno de Colón

Pablo Iglesias

Costó mucho conseguir el derecho al voto. Que nadie piense que os lo puede robar (amenaza a los jefes que no den un permiso retribuido de al menos cuatro horas para acudir a las urnas el 4-M)

Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la pandemia no era una desgracia, sino una oportunidad

¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? ¡No sonría! (a Ayuso)

No hace falta insultar: esto es una vergüenza (a Ayuso sobre los datos de la pandemia en Madrid)

Es necesario que la Comunidad de Madrid cumpla la Constitución en materia fiscal

Para chiringuitos, el que le puso Esperanza Aguirre al señor Abascal (a Monasterio)

A partir del día 4, puede haber dentista gratis y gafas gratis para todos los madrileños

Yo mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola (a Ayuso)

Lo que ustedes defienden, señora de Vox, no tiene cabida en una democracia

Madrid es la tercera comunidad con más desahucios por impagos de alquiler. Hay que inspirarse en el acuerdo que firmamos Pedro Sánchez y yo

Usted ha dicho la palabra 'cifra' sin dar ni un solo dato (a Ayuso)

Si firmamos un programa de Gobierno de izquierdas, las firmas no se las lleva el viento

Si recuerdas y no olvidas, volveremos a ganar

Rocío Monasterio

GRAF7974. MADRID, 19/04/2021.- La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, durante el acto electoral que el partido celebra hoy lunes en la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada, con vistas a las elecciones autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayo. EFE/Kiko HuescaKiko Huesca

Somos partidarios de abrir Madrid y de quitar las restricciones

Tenían la desfachatez de decir que estaban en su chalé de Galapagar viendo series de Netflix, a ritmo de 30 muertos por capítulo (a Iglesias)

¡Xenófoba por pedir controles en Barajas! Nos lo llamaron en la izquierda

Servicio público el que le han hecho ustedes a todos los españoles con las traiciones (a Bal)

Usted pertenece a un partido que dijo que nos iba a traer el escudo social y ha dejado tirados a todos los que están en las colas del hambre. De eso mejor que no hable aquí (a Gabilondo)

Parece que en España es delito de odio decir la verdad

Sin seguridad, no hay libertad

¿Habla de libertades? ¿Los que nos apedrean en los mítines de Vallecas? ¡Sí le voy a interrumpir! ¡Usted el otro día me interrumpió a pedradas! (a Iglesias)

No podemos promover el efecto llamada. Si son niños, tienen que volver con sus familias. Si no son niños y delinquen, tienen que estar en la cárcel

No podemos seguir arruinando a los madrileños: hace falta bajar impuestos y hacerlo YA

Ninguno de los que están aquí ha cotizado 20 años a la Seguridad Social

¿Saben quiénes no se han apretado el cinturón aquí? Los políticos. ¿Esta es la empatía, la solidaridad de la que habla el señor Iglesias?

Tenemos la buena costumbre de no repartirnos los cargos antes de tener los votos, no como otros

El voto de Vox va a ser clave para frenar a la izquierda

El voto seguro para proteger Madrid

Edmundo Bal

GRAF3340. MADRID, 28/03/2021.- El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal (d) junto a la vicealcaldesa, Begoña Villacís (i) durante su visita a una de las carpas del partido naranja situada en el centro de Madrid este domingo. EFE/ZipiZipi

Me niego a pensar que la única posibilidad de luchar contra el señor Iglesias y el señor Sánchez sea Vox

Los españoles quieren la garantía de que vacunemos 24 horas al día, siete días a la semana

¿Lo quiere al señor Iglesias de vicepresidente en su Gobierno? (a Gabilondo)

Les propongo llegar a un pacto de Estado para la vacunación, donde se unan la sanidad pública y la privada

¿Qué va a venir aquí: a decir lo que dice ERC en materia fiscal? (a Iglesias)

El Gobierno del milagro o el Gobierno del disparate, con Vox (a Ayuso)

¡Usted no se lee los papeles cuando viene aquí! (a Monasterio)

Llevo 30 años sirviendo a España como abogado del Estado. ¡No me vuelva a llamar traidor! (a Monasterio)

El señor Gabilondo va a poder dormir tranquilo por las noches, porque el señor Iglesias no va a ser vicepresidente

Defendemos los intereses generales, y por eso me presento: para evitar los bandos

Mónica García

MADRID, 23/03/2021.- La candidata de Más Madrid a la Comunidad, Mónica García, conversa con vecinos mientras recorre las calles del barrio de las Letras con representantes de asociaciones de vecinos para analizar la problemática que se genera en la zona centro de Madrid los fines de semana ante la llegada de turistas que organizan fiestas ilegales incumpliendo las normativas sanitarias. EFE/Fernando VillarFERNANDO VILLAR

Retire los insultos a la gente que pasa hambre en nuestra Comunidad (a Ayuso)

Cuando necesitábamos a una presidenta que nos estuviera cuidando, estaba dedicada a confrontar con el señor Sánchez

El divorcio entre su política y la realidad de lo que hemos vivido (a nivel sanitario) es lo que me hace tener cada vez más ímpetu de que usted no vuelva a la Puerta del Sol (a Ayuso)

Necesitamos la vacunación sin caos y reconstruir

El Zendal no tiene las características, ahora mismo, para ser un hospital

A lo que ha pasado en las residencias de la Comunidad de Madrid se le llama traición a nuestros mayores

No ha ido a un hospital más que para hacerse una foto con un maniquí o presentar una maqueta (a Ayuso)

Nos ha contado el mismo argumentario que la señora Cifuentes: no ha hecho ninguna mejora (a Ayuso)

Nos lleva contando proyectos dos años, pero nunca se ponen en marcha (a Ayuso)

Ha sido la presidenta nini: ni salud ni economía (a Ayuso)

Todo su plan económico es disminuir los diputados. Me conformo con que usted no llegue a la Consejería de Educación (a Monasterio)

Estamos abiertos a hablar con todo aquel que quiera un Gobierno decente

No sé si con los mejores gestores se refiere a todos los que están en los sumarios de la corrupción (a Ayuso)

Soy creyente del bien común y soy practicante de la política de lo importante