Así ha sido el 'minuto de oro' de los candidatos durante el debate del 4-M

Para finalizar el debate electoral, como viene siendo habitual en este tipo de espacios, cada formación con representación en la Asamblea de Madrid ha podido dirigirse a los electores para pedirles el voto el próximo 4 de mayo.

Los sondeos indican que para esta fecha, del que saldrá el nuevo Ejecutivo a la Comunidad de Madrid hasta el 2023, se espera una alta participación, pero los sondeos también indican que muchos electores siguen teniendo dudas a qué opción votarán.

Así ha sido el 'minuto de oro' de los candidatos

El reparto se ha hecho a través de sorteo y el orden establecido ha sido PSOE, CS, PP, Vox, Más Madrid y Unidas Podemos.

Gabilondo explica que el 4-M es un momento crucial

El primero en tomar la palabra ha sido el candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha comenzado señalando que es un "momento crucial" para la Comunidad de Madrid y ha pedido la confianza a los electores para evitar que el 'extremismo' no llegue a la Puerta del Sol.

"Tenemos que elegir entre el extremismo de hacer humillación a los necesitados o hacer una propuesta para recuperar. Me conocen. Soy un profesor, defiendo el bien común", ha dicho Gabilondo mirando a cámara. Él ha insistido, quiere presedir un Gobierno "serio y honesto".

Edmundo Bal se refiere a su pasado como servidor público

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha querido que los votantes sepa quién es, de que lo conozcan de aquí al 4-M y para ello ha querido hacer hincapié a su pasado como servidor público.

"Quiero que me conozcas y por qué me presento a las elecciones. Soy un servidor público, me he enfrentado a enemigos muy poderosos. Tuve que enfrentarme a Pedro Sánchez y a los independentistas catalán para defender a la democracia. Quiero ser el presidente de todos los madrileños, "defendemos los intereseses generales, para ser el presidente de Salamanca y Vallecas"

Ayuso afirma que afronta el 4-M con ilusión

En tercer lugar, la candidata del PP, ha vuelto hacer gala del proyecto que quiere defender después del 4-M hasta el 2023, año en el que se tendrán que repetir los comicios.

"Hacía muchísimo tiempo que no íbamos a unas elecciones con tanto interés e ilusión. A Madrid se viene a vivir en paz y en libertad. Quiero gobernar en libertad, porque en los dos últimos años hemos gobernado en soledad y con muchas trabas. También queremos crear un gobierno que permita conseguir la ansiada recuperación para los madrileños", ha explicado.

Rocío Monasterio hace referencia a la seguridad

Como lo ha hecho desde el arranque de la campaña, la candidata de Rocío Monasterio, ha hecho hincapié en la necesidad de defender la seguridad de las diversas zonas de Madrid. Aunque no ha focalizado sus palabras en el último en los 'mena', gran parte del debate Monasterio se ha dedicado a hablar de esto .

"Necesitamos seguridad para nuestros hijos, nuestros barrios, que las viviendas no sean ocupadas, que los impuestos no paguen chiringuitos, para que quien gobierne no se arrodille a las políticas de izquierdas".

Mónica García cree en el poder formador de la política

La candidata por Más Madrid, Mónica García, ha querido aprobvechar el último minituo para que los telespectadores la puedan conocer.

"Creo en el poder transformador de la política. Quiero dejar la mejor herencia, una sociedad justa y equitativa. Soy creyente del bien común", ha insitido la doctora.

Pablo Iglesias intenta movilizar el voto

En último lugar, el que ha sido vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha hecho referencia a lo que millones de madrileños vivieron durante la pandemia y ha intentado movilizar el voto de sus electores para el próximo 4-M.

"Recuerda la gente aplaudiendo en balcones, las ganas de ver a tus padres, esa clase obrera que hizo que todo funcionaria. No te olvides de los que salieron a la calle con palos de golf. Volveremos a ganar", ha animado.