Luis del Val: "Cuidado con incentivar el odio porque nunca se sabe como explota"

"No son pocos los que están convencidos de que la democracia viene a ser como el hierro fundido o el aluminio anodizado, que lo aguanta todo. Pues no, porque el aluminio se dobla, y una pieza de hierro fundido, ese material del que están hechas las estufas, en frío, puede caerse al suelo desde una camioneta y partirse.

Miren ustedes,Venezuela era una democracia. Algo corrupta, sí, porque los conservadores de Copei y los socialdemócratas solían meter mano en la caja, pero era una democracia, y hoy es una dictadura que reina sobre una ciudadanía que huye en cuanto puede, y no en busca de la libertad, sino de comida.

Rusia quiso ser una democracia, sí, pero los opositores a Putin tienen la mala suerte de morirse por una bala, por un veneno, por un accidente, y va camino de convertirse a las claras en lo que es.

Y es curioso que lo que horroriza en la casa ajena -ese grosero asalto al Capitolio- parezca hogaño normal, por ejemplo el golpe de Estado perpetrado en Cataluña desde el poder regional.

CUIDADO CON INCENTIVAR EL ODIO

Pero ya se ha hablado mucho de eso. Me quedo con la tercera que firma Ignacio Camacho en ABC, que es de las que hay que guardar, y con la biografía de una de las víctimas del asalto, una mujer que sirvió durante muchos años en las Fuerzas Armadas de su país, que arriesgó su vida para defender a los ciudadanos de Estados Unidos, y que la perdió en el asalto al Capitolio por algo mucho menos noble: por defender a un botarate, egocéntrico y soberbio, hijo de papá, especulador en Manhattan, llamado Donald Trump. Podría ser un aviso para los cabezas huecas que, en cuanto un listillo dice “vamos a asaltar los cielos”, sienten que nace dentro de ellos el héroe que todavía no se ha despertado, y que puede arruinar su vida por defender, no la justicia social, sino el chalecito donde viven los listos.

Algunos están muy entusiasmados con la división del país, porque creen que eso les asegura la poltrona, pero cuidado con incentivar el odio, porque nunca se sabe como explota. Y aquí derivó en una guerra civil. No son reflexiones de un viejo: es conocer la Historia.

