Luis del Val: "Señor Marlaska, el cese de Pérez de los Cobos, deja al cesado con honor y a usted sin él"

Luis del Val en la imagen de este martes en "Herrera en COPE" centra los puntos en el cese del coronel Pérez de los Cobos

"A mí no me importa que los profesionales de la mentira rebajen el número de muertos, merced al infantilismo político; ni siquiera que traten los cadáveres como si no tuvieran biografía ni esperanzas, ni sueños, ni familia, y fueran algo así como clavos de ferretería o ladrillos descargados para una obra en construcción, si eso sirviera para que uno, uno solo, resucitara. Pero por mal que cuenten, ninguno resucita.

A mí no me importa que un ministro de Interior intente hurgar en una investigación en marcha, encargada por un juez, porque es difícil no caer en la tentación. Y tampoco me interesa que un ministro de Interior nombre y cese cargos, porque está en su derecho de formar un equipo de su confianza, y es legal que lo haga, y el actual ministro de Interior creo que ya ha cesado a catorce o quince altos cargos. Lo que me solivianta, lo que me indigna es que, al parecer, en el último caso, haya sido por atentar contra el honor y la deontología de un coronel de la Guardia Civil. Y me hubiera parecido consecuente, si eso lo hubiera llevado a cabo alguno de los ilustres ignorantes o ignorantas que abundan en el Gobierno, pero me causa asombro que el protagonista sea una persona que es juez, que conoce a la Guardia Civil, que le habrá encargado más de una investigación, y que conoce al dedillo la probidad del Cuerpo y su demostrada decencia.

Marlaska ha derrumbado el prestigio de una biografia relevante

Más aún, la brillante biografía de Grande Marlaska, su servicio al Estado, es notorio desde los años de plomo, cuando estuvo destinado en el País Vasco, recibiendo amenazas de ETA, amenazas que continuaron mucho después, cuando ya estaba en Madrid, y las fuerzas de Seguridad descubrieron que se preparaba un atentado inminente contra él, en un pueblo de La Rioja al que iba a pasar unos días de descanso, durante el verano.

Ayer, si las motivaciones son ciertas, derrumbó usted el prestigio de una biografía relevante, ignoro si por mostrarse sumiso al presidente del Gobierno, corriendo presto y servil a cumplir una acción que le aliviara, o bien fue por un arrebato de soberbia, cuando el coronel, en cumplimiento de su deber y su decencia, se negó a mostrarle una investigación ordenada por un juez y que había que entregar al juez, al Poder Judicial, que no es el Poder Ejecutivo y esa separación es la que cimienta el Estado de Derecho y nuestras libertades. Pero fuera por soberbia o por infamia el cese de Pérez Cobos, si así fueron los hechos, deja al cesado con honor y a usted sin él, ni siquiera como un prevaricador, porque la dignidad de Pérez Cobos le impidió a usted intentarlo. No, no es fácil sobornar a un guardia civil y usted debería saberlo por su experiencia como juez, pero lo que más me extraña es que esa Guardia Civil, a la que ha intentado torcer el brazo de su dignidad, es la que le salvó la vida, y, más aún, la que puso en peligro la vida de algunos de sus agentes para que usted no sufriera nunca un atentado. Y eso es lo que convierte al coronel Pérez Cobos en un hombre admirable por su rectitud y a usted en el protagonista de una acción bochornosa".

