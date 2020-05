Narciso Michavila, sociólogo: "Si las últimas cifras de muertos son ciertas, todas las fases ya sobran"

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha analizado este lunes en 'El Cascabel' la percepción de los ciudadanos sobre la gestión del Gobierno de la crisis del coronavirus, así como la evolución de la pandemia.

"La situación es muchísimo mejor que lo que el Gobierno y los medios nos estaban transmitiendo", ha señalado Michavila. "Eso explica el cambio de postura del presidente del Gobierno, de pasar de pedir un estado de alarma a toda costa para salvar a vidas a anunciarnos que va a haber fútbol o que va a venir ya el turismo".

Además, para el presidente de GAD3, esta distorsión también ayudaría a explicar que la valoración del Gobierno español siga siendo una excepción en cuanto a apoyo de los ciudadanos. "Si cogemos los catorce países donde estamos midiendo valoraciones a través de encuestas internacionales, vemos que en once de los catorce países el apoyo a los gobiernos ha crecido desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Sin embargo, hay otros tres países donde está descendiendo el apoyo. Uno de ellos es España, aunque no mucho, porque ya venía castigada la gestión desde el inicio de la pandemia", ha explicado Michavila. Los otros dos países, ha indicado Michavila, son Francia e Inglaterra.

Sobre el hecho de que por séptima vez el Gobierno haya cambiado el criterio para medir el número de fallecidos por coronavirus, el sociólogo se muestra "comprensivo" con el Ejecutivo "porque en el fondo no hay un criterio exacto de primera causa de mortalidad". "Se ha hecho una revisión posterior [de los casos], ahora con más calma. Por eso, en esa parte yo soy bastante comprensivo. De hecho, todos los países están ajustando, como cuando se han introducido muchísimos fallecimientos en residencias que no estaban contemplados", ha señalado Michavila.

�� "El Gobierno tenía mucho interés en prorrogar el estado de alarma hasta julio, pero los datos oficiales de hoy nos vienen a decir que los datos de los anterior 7 días no coinciden. La situación es mucho mejor de lo que el Gobierno decía".



�� @nmichavila en #ElCascabel25Mpic.twitter.com/xPyzP8oZLi — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) May 25, 2020

Pero Michavila también manifestó una queja muy clara hacia el Gobierno: "A lo que no le encuentro explicación ninguna es a que se esté proponiendo todavía el confinamiento a la población, que hasta antes de ayer se nos haya estado diciendo que Madrid no podía pasar a la fase uno y que se hayan estado haciendo todo tipo de malabarismos para conseguir prorrogar el estado de alarma hasta julio. Todo cuando hoy [por este lunes] de forma sorpresiva se nos diga que las cifras de fallecidos son una sexta parte que las que se nos estaban diciendo y no se nos explique".

"Si realmente las cifras son las de ahora mismo, ya sobran absolutamente todas las fases", ha afirmado Michavila, "si realmente solo están falleciendo 50 personas [en la última semana] quiere decir que el ritmo de bajada es coherente con el resto de las estadísticas, de que ya no están entrando gracias a Dios enfermos en las UCIs y de que ya hay muy pocos hospitalizados. No tiene ningún sentido seguir teniendo a la población y a la economía paralizadas".