Del Val, por el ninguneo de Biden: "Si Pedro hablaba con alguien de la Casa Blanca, sería con un jardinero"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" enel ninguneo de Biden a Sánchez:

Audio





"Si usted y yo, que no estamos en la pomada, ni somos agentes secretos, sabemos perfectamente que varios ministros del Gobierno simpatizan con tiranos que martirizan a los ciudadanos de Cuba y Venezuela, y, en cambio, sienten aversión a Estados Unidos… Si usted y yo, repito, lo sabemos perfectamente, qué no sabrá el presidente de Estados Unidos, que dispone de una CIAque puedecometer fallos, algunas veces, pero información tiene y muy abundante. Y si dispone de esa información ¿usted cree que va a invitar al Gobierno de España a una reunión en la que se expondrá parte de la estrategia y las tácticas a seguir con Rusia, y sus planes de invadir Ucrania? No digo yo que Biden sea el más listo de la clase, pero no es tonto y tiene experiencia.

Y es que el Partido Socialista Español ha pasado por diferentes fases. Venía del Frente Popular de la Guerra Civil, hasta que Felipe González le quitó el marxismo de origen y, con ayuda de los socialistas alemanes, lo vistió de socialdemócrata. Luego, llegó Zapatero y convirtió al PSOE en un partido presuntamente socialdemócrata que, como el reloj de segunda mano, tenía días. Y ya, por fin, llega Pedro Sánchez y crea un gobierno que parece el Frente Popular Vintage, pero con Falcon para viajes rápidos. Y no es que no se fíen los Estados Unidos, es que de este Gobierno socialcomunista no se fían tampoco algunos de los gobiernos de la Unión Europea y, como ha recordado esta mañana, hace un par de horas, Carmen Martínez Castro, no hace mucho hubo una reunión para tratar del terrorismo yihadista en Europa y no invitaron a ningún representante español. No, no es que el profesor de matemáticas nos tenga manía y por eso nos suspenda, es que en Europa, y en Estados Unidos, saben que en el Consejo de ministros del Gobierno -Gobierno de España, que dice la publicidad- se sientan añorantes muchachos y muchachas, que todavía llaman fuerzas de represión a la Policía y a la Guardia Civil, esos que trabajan y, en ocasiones se juegan la vida, para que podamos salir a la calle, sin que nos atraquen o nos den un tirón. Y ya pueden repartir fotos de Pedro I, El Mentiroso, al teléfono, con cara seria, que, desde luego, si habla con la Casa Blanca, será con algún jardinero".

Audio





También te interesa

Luis del Val: "Don Pedro no puede estar a todo y ahora está a hablar con Putin y Biden para detener la guerra"