De Alemania a Francia, con la supervisión de Estados Unidos: ¿qué postura tiene cada país con Ucrania?

La amenaza de Rusia de invadir Ucrania ha puesto en jaque a los miembros de la OTAN. La postura de esta alianza es de oposición a esta maniobra que pretende llevar a cabo Moscú y amenaza con duras sanciones para el país. En 2014 Rusia dio el primer paso para hacerse con el dominio de este territorio ocupando Crimea y ahora quiere dar un paso más.

El objetivo de Vladimir Putin es ocupar un territorio que considera que pertenece a Rusia, pero que se independizó de la URSS en el año 1991. Rusia quiere ampliar su dominio en la zona del este de Europa y quiere alejar a estos países de la influencia occidental. Las exigencias para retirar las tropas de la frontera con Ucrania son radicales. Quieren que la OTAN no permita entrar a la alianza a países como Ucrania o Georgia o que retire armamento y tropas de los países del este que se unieron a partir de 1997. Lo que pide Moscú es retroceder a 1997, unas exigencias que la OTAN no puede aceptar, y Rusia amenaza con consecuencias a Occidente.

Estados Unidos y la Unión Europea están amenazando con sanciones a Rusia que perjudicarían gravemente la economía del país, pero también tendrían un grave impacto sobre los miembros de la OTAN. A parte de que la relación con Rusia sería mucho más tensa, cortar relaciones comerciales implicaría una escasez de gas natural que agravaría la crisis energética, por lo que las amenazas también tendrían un impacto en los países que las imponen.

Diálogo y sanciones económicas

La OTAN descarta la respuesta militar ante una invasión armada de Rusia a Ucrania y aboga por el diálogo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, explica que el objetivo es evitar el ataque militar y advierte a Moscú que "si una vez más decide usar la fuerza contra Ucrania, tendrá un alto coste para Rusia: económico, financiero y sanciones políticas".

Estados Unidos defiende una postura de diálogo, pero Joe Biden, presidente de EE.UU, avisa que Rusia recibirá una "respuesta severa" si invade a Ucrania. "Si alguna unidad rusa cruza la frontera con Ucrania, eso es una invasión", asegura desde la Casa Blanca. Estados Unidos considera que las sanciones que se impondrán a Rusia serán "un desastre" para Moscú y especifica que "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve". Sin embargo, Joe Biden no ha sido tajante y comentó que "una cosa es que se trate de una incursión menor y que acabemos discutiendo (en la OTAN) sobre qué hacer y no", dejando la puerta abierta a una invasión parcial.





La Unión Europea también condena la actitud de Rusia de violar el espacio de seguridad indivisible del territorio. El organismo comunitario recalca el rechazo a la esfera de influencia que pretende establecer Putin en los países del este de Europa e insiste que este comportamiento no tiene cabida en el siglo XXI y amenaza la paz y la estabilidad europea. Pese a esta postura común, los diferentes países comunitarios tienen diferencias en cuanto a cómo resolver este conflicto.

España apoya a la OTAN y a la Unión Europea y afirmó que iba a enviar el buque de guerra 'Blas de Lezo' y el dragaminas 'Meteoro'. Además, está valorando enviar apoyo aéreo con varios cazas que se desplegarían en Bulgaria. Esta postura del Gobierno ha provocado otra crisis entre PSOE y Podemos, ya que la formación morada ha comenzado una campaña recuperando el lema 'No a la guerra' de la guerra de Irak.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha asegurado que "el pulso no debe de ser entre Estados Unidos y Rusia exclusivamente" y destaca que España está comprometida con la "integridad territorial y la soberanía de Ucrania". En este sentido, recalca que es una situación que influye en todo Europa y que "tenemos que actuar conjuntamente con el que es el aliado natural de Europa, que es Estados Unidos. No puede haber esferas de influencia. Sería una involución en la historia de Europa".





La postura de Alemania siempre ha condicionado la de la Unión Europea por la gran influencia que tiene este país en el organismo comunitario y muestra su intención de resolver el conflicto dialogando. Sin embargo, el país dirigido por el primer ministro Olaf Scholz se encuentra en una encrucijada. Tiene que apoyar a la OTAN para defender la soberanía de Ucrania, pero a la vez tiene una gran dependencia de Rusia. La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, ha asegurado que Alemania no va a suministrar armamento a Ucrania y que la ayuda que proporcionará será de asistencia médica. Olaf Scholz

Alemania suele tener cautela a la hora de criticar a Rusia. El país tiene una gran dependencia de Moscú en materia energética y una posición radicalmente opuesta podría suponer un cierre del envío de gas. Pese a esto, una de las sanciones propuestas por Alemania es la de bloquear la aprobación regulatoria del gasoducto Nord Stream 2, que permitiría a Rusia un acceso más fácil al resto de países europeos. El último episodio alemán en el conflicto de la frontera de Rusia ha sido la dimisión del comandante de la Armada alemana, Kay-Achim Schoenbach. Este cargo aseguró que Ucrania no cumple con las condiciones para entrar en la OTAN, que la península de Crimea "se ha ido, no volverá" y por mostrarse comprensivo con las pretensiones de Rusia de invadir Ucrania, afirmando que Putin solo exige respeto, algo que es fácil darle y que "probablemente se lo merece".

Francia defiende la vía diplomática, pero el presidente francés, Emmanuel Macron, está optando por la vía diplomática al margen de Estados Unidos. "Francia continúa sus conversaciones con Rusia. Yo he tenido dos conversaciones telefónicas largas con Putin en las últimas semanas y tendré más en los próximos días", explica el líder francés. Macron defiende una soberanía estratégica de Europa independiente de Estados Unidos porque cree que "es bueno que haya coordinación entre Europa y Estados Unidos, pero es vital que Europa tenga su propio diálogo con Rusia". Desde París pretenden recuperar el Formato de Normandía para retomar conversaciones a cuatro bandas entre Francia Rusia, Alemania y Ucrania.

Al margen de la Unión Europea, Reino Unido está manteniendo una postura más dura contra Rusia. Boris Johnson aseguró que Ucrania es una "democracia libre" y que como tal tiene que poder "seguir aspirando a unirse a la OTAN". Además, criticó que Vladímir Putin este intentando "reescribir las normas". El ministro de Defensa, Ben Wallace, ha asegurado que Reino Unido va a enviar armamento para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión.

"Invading Ukraine from a Russian perspective is going to be a painful, violent and bloody business."



Boris Johnson tells broadcasters that a Russian invasion of Ukraine "could be a new Chechnya". pic.twitter.com/T6Etky4teX — Channel 4 News (@Channel4News) January 24, 2022





La línea a seguir es clara: evitar con diálogo que Rusia invada Ucrania. Vladimir Putin no parece tener intenciones de retirar las tropas de la frontera de Ucrania si no se satisfacen sus pretensiones, y parece que la OTAN no va a ceder porque significaría retroceder más de 20 años de avances históricos. Reino Unido es el país que más ayuda ha dado a Ucrania, mientras que España y Francia han querido desmarcarse del liderazgo de Estados Unidos reclamando la importancia de que Europa tenga una vía de negociación con Rusia. La tensión cada vez es mayor, Rusia no tiene intenciones de ceder a una desescalada del conflicto y las sanciones de los países europeos y Estados Unidos no parece que tengan efecto sobre Putin.